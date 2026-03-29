熊本vs鹿児島 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](えがおS)
※13:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 18 半代将都
MF 27 根岸恵汰
FW 14 石原央羅
FW 39 青木俊輔
FW 41 大本祐槻
控え
GK 23 佐藤優也
DF 26 戸田峻平
MF 7 藤井皓也
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 10 鹿取勇斗
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
片野坂知宏
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 26 川島功奨
DF 35 江川慶城
MF 8 藤村慶太
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※13:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 18 半代将都
MF 27 根岸恵汰
FW 14 石原央羅
FW 39 青木俊輔
FW 41 大本祐槻
控え
GK 23 佐藤優也
DF 26 戸田峻平
MF 7 藤井皓也
MF 13 飯星明良
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 10 鹿取勇斗
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
片野坂知宏
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 26 川島功奨
DF 35 江川慶城
MF 8 藤村慶太
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正