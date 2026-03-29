[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](えがおS)

※13:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 薬師田澪

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 18 半代将都

MF 27 根岸恵汰

FW 14 石原央羅

FW 39 青木俊輔

FW 41 大本祐槻

控え

GK 23 佐藤優也

DF 26 戸田峻平

MF 7 藤井皓也

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 22 松田詠太郎

MF 25 那須健一

FW 10 鹿取勇斗

FW 11 ベ・ジョンミン

監督

片野坂知宏

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 26 川島功奨

DF 35 江川慶城

MF 8 藤村慶太

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正