篠田麻里子、一般男性との再婚を発表 お相手についてもつづる「共に穏やかに歩んでいけたら」
【モデルプレス＝2026/03/29】元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が3月29日、自身のInstagramを通じて一般男性と再婚したことを発表した。
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篠田は「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます」と書き出し、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と再婚を報告。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」とつづった。
最後には「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております」と結んでいる。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。（modelpress編集部）
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◆篠田麻里子、一般男性と再婚
篠田は「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます」と書き出し、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と再婚を報告。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」とつづった。
◆篠田麻里子、2023年3月に離婚
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。（modelpress編集部）
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