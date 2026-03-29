「あそこで決めて、ねじ込めるのが結果を残す選手」日本代表の次代を担うMF佐野航大が感じた課題とは

日本の時間が続く🇯🇵



鈴木唯人を起点に見事な連携で

ゴールに迫るも田中碧のシュートは

惜しくもクロスバーに阻まれる☹️



🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合

⚔️日本 v スコットランド

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