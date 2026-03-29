フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。表彰台で、3位のニーナ・ピンザローネ（ベルギー）を“アシスト”した場面がファンの涙を誘っている。

最後の世界選手権で表彰台の真ん中に立った坂本。君が代を聞き、流れた涙を拭った直後だった。記念撮影に向け、メダルを右手で持って顔の近くで掲げた。銀メダルの千葉百音も同様のポーズ。しかし、3位のピンザローネは直立不動で笑みを浮かべたままだった。これを察知した坂本は「ちょっと、ちょっと」と言わんばかりに左手を振り、19歳のピンザローネに合図を送った。

ピンザローネが意図に気づき、サッとメダルを掲げると坂本は満面の笑み。最後は2人を表彰台の真ん中に招いて肩を並べて3ショットに納まった。後輩への気遣い溢れる“アシスト”の場面はX上でも話題に。国内外のファンから感動の声が上がった。

「カオリが世界選手権の表彰台での撮影ルーティンを次世代に教えている また私は感動している」

「GOAT（史上最高）から学んでいるね」

「ボディランゲージだけで十分に意思疎通できたとき」

「こんな尊いシーンが見られるのも今回がラスト」

現役ラストダンスで自己ベストを更新した坂本。2位・千葉との日本女子ワンツーフィニッシュは2007年の安藤美姫、浅田真央以来19年ぶりの快挙だった。



（THE ANSWER編集部）