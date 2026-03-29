カプコンカフェのコラボが話題♡モンハン×ホロライブ夢のカフェ登場

話題のコラボがついに最終情報解禁♡2026年4月10日(金)より、カプコンカフェ池袋店・梅田店で『モンスターハンターワイルズ』とホロライブ人気VTuberの豪華コラボカフェが開催されます。今回はファン必見のコラボメニューが一挙公開♪推しの世界観をそのまま味わえる特別なラインナップは、見た目も可愛く写真映え間違いなし。ここでしか楽しめない限定体験をチェックして♡

豪華すぎるコラボフード

本格的なキャンプ飯をテーマにしたフードメニューは、ボリューム満点で満足度◎。それぞれのVTuberの個性が詰まったユニークなメニューが揃います。

【フードメニュー（各1,980円）】

・「スバ友も大満足！バケットを添えたサイコーにうめえチキンとブロッコリーアヒージョ」1,980円(税込)

・「飯テロだにぇ！ポークチャップと焼きキャベツの限界キャンプ飯」1,980円(税込)

・「お疲れ様なのらねやっと釣れたいわしとヨダレダケのオイル煮＆かぼたサラダ」1,980円(税込)

・「レシピなんてなくてもできるやろ♡こよ特製ワイルド野菜炒め＆ガブリといけちゃう厚切りベーコン」1,980円(税込)

しっかり食べたい女子会にもぴったりなラインナップです♪

可愛さ全開のスイーツは、見た瞬間ときめくビジュアル♡ドリンクも推しカラーで楽しめます。

【スイーツメニュー（各1,650円）】

・「またタル出ちゃった！誤爆寸前！？花火付きタル爆弾パフェしゅばああああああああ！！」

・「さくらみこお墨付き！一狩り後のご褒美セッツ～おれの夢のピンクボンボン風団子＆桜餅～」

・「お姫様には絶対忠誠なのら♡お菓子の国のバラパルフェ」

・「助手くん行くよ～！無垢ナルアフォガード風ティラミスデザート」

【ドリンクメニュー（各880円）】

・「大空スバルのあじまる屋さんお手製オレンジラッシー」

・「さくらみこのブロッサムミルク」

・「姫森ルーナのしゅわしゅわ♡ローズクリームソーダ」

・「博衣こよりのコヨリニウム調合ドリンク」

・「選べるカフェラテ（全4種）」

※メニュー画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡

ノベルティも豪華♡集めたくなる特典

・オリジナルドリンク注文でコースター（全8種・ランダム）を1枚プレゼント



・カフェメニュー3,000円（税込）ご利用ごとにポストカード（全5種・ランダム）を1枚プレゼント

どれがもらえるかはお楽しみなので、ついコンプリートしたくなる可愛さ♪推しを引き当てるワクワク感も、このカフェならではの楽しみ方です。

限定特典＆回復薬ボトル

カフェならではの嬉しい特典も見逃せません♡

・オリジナルドリンク注文でコースター（全8種・ランダム）

・3,000円（税込）ご利用ごとにポストカード（全5種・ランダム）

さらに大人気の回復薬ボトル付きメニューも登場♪

【ドリンクエクストラメニュー（各880円）】

・「秘薬」・「回復薬」・「強走薬」・「活力剤」・「解毒薬」・「元気ドリンコ」

＋1,650円（税込）で「回復薬ボトル」または「回復薬ボトル（アイルーver）」付きに変更可能。

※商品名に関してはあくまでゲーム内に登場するアイテム名を用いており、実際に効果や効能があるわけではありません。

※一部のドリンクメニューのみセットの対象となります。

※サイズ・ボトルのスタイルの都合上、炭酸飲料が炭酸抜きになるほか、ドリンク付属品の内容に一部変更が発生する場合がございます。詳細についてはスタッフへお問い合わせください。

※「回復薬ボトル」、「回復薬ボトル（アイルーver）」は無くなり次第終了となります。

今しか味わえない特別体験

2026年4月10日(金)から6月4日(木)までの期間限定で開催される今回のコラボカフェは、推しと世界観を同時に楽しめる贅沢な空間♡ネット予約がおすすめなので、気になる方は早めのチェックが安心です。池袋と梅田の2店舗で開催されるので、お近くの店舗でぜひ特別なひとときを体験してみてください♪