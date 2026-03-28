元AKB48のメンバーで、タレント・女優の前田敦子が、2月13日に発売した14年ぶりの写真集「Beste（ベステ）」の重版が決定。自身初の「電子版写真集」も3月18日にリリースされ、未公開カット2点がこのほど公開された。



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2025年に芸能活動20周年を迎えた前田。実に約14年ぶりの写真集は“大人の恋”をテーマに、過去最大の露出にも挑戦。主要電子書店にて軒並み1位を獲得するなど、大きな反響を呼んでいる。



今回公開されたのは2カット。オーストリア・ウィーンの市街地から離れた山奥のヴィラで撮影された1枚は、ピンクのスポーツタイプのブラから丸みの下部がうっすらのぞき、引き締まった腹筋に美しいへそが飛び込んでくるショット。



もう1枚は黒の下着だけ、上半身に何もまとわず横たわる刺激的なショット。白いシーツに押しつけられながらも崩れない形のいい膨らみ、大人の素肌が映える。撮影の舞台となったウィーンは「“大人の恋”というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案で最終決定したという。



大反響に、前田はインスタグラムで「写真集『Beste』重版が決まりました 嬉しい デジタル版でもたくさんの1位をありがとう！ 熱量が届いていて本当に幸せです。」と感謝。オフショットを投稿し、「ウィーンで本気で向き合った大切な時間が もっともっとたくさんの人に届きますように いつも支えてくれてありがとう！大好きだよー！」と思いをつづっている。



前田は1991年生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。06年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務めた。12年のグループ卒業後は女優として活躍。芸能活動20周年を迎えた25年の大みそかには「第76回NHK紅白歌合戦」で現役メンバーと共演し話題となった。



（よろず～ニュース編集部）