ポールポジションを獲得したメルセデスのアントネッリにタイヤ型トロフィーを渡す琴桜（撮影・神子素慎一）

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　「Ｆ１・日本ＧＰ・予選」（２８日、鈴鹿サーキット）

　大相撲の大関琴桜（佐渡ケ嶽）がトークイベントに出席した。日本ＧＰの価値を高め、日本の文化や美しさ、日本のモータースポーツ文化を発信する取り組みの一環として、Ｆ１日本ＧＰと日本相撲協会がコラボレーション。予選前に、サーキット内のステージに登場した。

　大勢のファンが『琴桜』と書かれたタオルを掲げる中、まずＦ１とのコラボを聞いたときは「すごくびっくりした」と率直な感想を口にした。力士は自分では運転をすることができないが、車については「移動とかでもよく使うし、身近にあるものなのですごく興味がある」と話した。

　鈴鹿との縁もある。鈴鹿市内にある椿大神社（つばきおおかみやしろ）で豆まきをした経験もあるという。この日、初めてＦ１を生で観戦し「音だったり、テレビとは違った迫力があった」と目を丸くした。

　大相撲とＦ１については「ものは全然違うけど、Ｆ１と似ているところがある。生でみたときの車の音とか、私たちだったら立ち合いの音。テレビでは感じられないものがある。同じ勝負の世界。似たものがあると、ずっと思っていた。ほかの職種でも勉強になるところがある。いろいろな方の話を聞いて、学習して、戦いにつなげていくこともある。話を聞いてみたい」と明かした。

　琴桜は春場所で１４勝を挙げて、初優勝した２０２４年九州場所以来、８場所ぶりの２桁勝利となる１０勝を挙げた。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）に向けて「優勝だけを目指してやっていく」とＶ宣言。横綱については「番付はあと一つ。自分の人生をかけてやっていく」と、今後の目標も口にした。

　最後に見守ったファンに対して「みなさんで一緒にＦ１を楽しんで、その後に相撲を見に来てくれれば。Ｆ１と相撲の両方を応援ししてもらえればと思う」とメッセージを送っていた。