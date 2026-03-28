「Ｆ１・日本ＧＰ・予選」（２８日、鈴鹿サーキット）

大相撲の大関琴桜（佐渡ケ嶽）がトークイベントに出席した。日本ＧＰの価値を高め、日本の文化や美しさ、日本のモータースポーツ文化を発信する取り組みの一環として、Ｆ１日本ＧＰと日本相撲協会がコラボレーション。予選前に、サーキット内のステージに登場した。

大勢のファンが『琴桜』と書かれたタオルを掲げる中、まずＦ１とのコラボを聞いたときは「すごくびっくりした」と率直な感想を口にした。力士は自分では運転をすることができないが、車については「移動とかでもよく使うし、身近にあるものなのですごく興味がある」と話した。

鈴鹿との縁もある。鈴鹿市内にある椿大神社（つばきおおかみやしろ）で豆まきをした経験もあるという。この日、初めてＦ１を生で観戦し「音だったり、テレビとは違った迫力があった」と目を丸くした。

大相撲とＦ１については「ものは全然違うけど、Ｆ１と似ているところがある。生でみたときの車の音とか、私たちだったら立ち合いの音。テレビでは感じられないものがある。同じ勝負の世界。似たものがあると、ずっと思っていた。ほかの職種でも勉強になるところがある。いろいろな方の話を聞いて、学習して、戦いにつなげていくこともある。話を聞いてみたい」と明かした。

琴桜は春場所で１４勝を挙げて、初優勝した２０２４年九州場所以来、８場所ぶりの２桁勝利となる１０勝を挙げた。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）に向けて「優勝だけを目指してやっていく」とＶ宣言。横綱については「番付はあと一つ。自分の人生をかけてやっていく」と、今後の目標も口にした。

最後に見守ったファンに対して「みなさんで一緒にＦ１を楽しんで、その後に相撲を見に来てくれれば。Ｆ１と相撲の両方を応援ししてもらえればと思う」とメッセージを送っていた。