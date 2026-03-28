timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、世界一の激臭にリベンジ MC番組『ネイチャーティーチャー』から重大発表も予告
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCとして出演する、29日放送のTBS系『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（後1：30）では、同じくMCのチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともに、4人で再び世界一の激臭にリベンジ実験する。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。前回22日の放送では、夢実験の第2弾「世界最強のニオイvs最新科学！世界一の激臭を一瞬で消すことはできるのか!?」に4人で力を合わせてチャレンジ。
ニオイを知り尽くすスペシャリストであるネイチャーティーチャーとともに世界でもっとも臭い食べ物といわれている「シュールストレミング」に対しさまざまな消臭方法を試すも、残念ながら完全にニオイを消すことができない結果となった。
今回はその無念を晴らすべく、前回の実験で使用した「ニオイキャンセリングスプレー」をネイチャーティーチャーが研究に研究を重ね大改良。すべてのニオイを抑えられるであろう最強の「ニオイキャンセリングスプレー」が完成し、4人で世界一の激臭にリベンジするもケンカがぼっ発する。
果たして今回こそ、世界一の激臭を打ち消すことができるのか。実験に成功しなければまた再実験が待っているのか。そして最後には番組から重大発表（!?）が予告されている。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。前回22日の放送では、夢実験の第2弾「世界最強のニオイvs最新科学！世界一の激臭を一瞬で消すことはできるのか!?」に4人で力を合わせてチャレンジ。
今回はその無念を晴らすべく、前回の実験で使用した「ニオイキャンセリングスプレー」をネイチャーティーチャーが研究に研究を重ね大改良。すべてのニオイを抑えられるであろう最強の「ニオイキャンセリングスプレー」が完成し、4人で世界一の激臭にリベンジするもケンカがぼっ発する。
果たして今回こそ、世界一の激臭を打ち消すことができるのか。実験に成功しなければまた再実験が待っているのか。そして最後には番組から重大発表（!?）が予告されている。