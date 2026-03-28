2026年3月25日、アニメ「【推しの子】」第三十五話「それが始まり」のWEB予告が配信され、中国のSNS・小紅書（RED）の「天童さりなのキャラクター設定がついに公開された」との投稿に、中国のネットユーザーから多くのコメントが寄せられている。

「【推しの子】」は、赤坂アカ氏（原作）、横槍メンゴ氏（作画）による漫画作品。産婦人科医をしていた青年が死後に自分が推していたアイドル・星野アイの子どもである星野アクアに生まれ変わり、双子の妹・星野ルビーと共にアイがストーカーに殺害された事件の真相に迫る。芸能界の裏事情に関する描写やサスペンス要素が話題の作品だ。

投稿者は「予告映像を見た時、いくら想像しても、赤坂氏が（ルビーの前世である）天童さりなを有馬かなと同じような赤いショートヘアにデザインしてくるとは予想できなかった。となると、アクアがかなに抱いている恋愛感情は、結局のところさりなの代替ではないのか。このような代替関係的な展開が日本のアニメにも入り込んできたのかと思うと、もはや耐えられない」とつづった。

すると、この投稿に中国のネットユーザーからは「どうして赤髪なの？本当理解できない」「なんでこんな髪色にしたの？この2人のキャラクターに対しても失礼じゃない？」「どういう意味？ルビーやかなに対して全然リスペクトを感じないんだけど…」と、キャラクターデザインへの批判が相次いだ。

また、「かなはさりなの代わり、黒川あかねはアイの代わりってことか…赤坂先生すごいな」「漫画では全然かなちゃんと結びつかなかったのに、アニメだと完全に代替関係みたいな描写になってる」とのコメントがあった一方で、「アクアはさりなの昔の見た目を知らないんじゃ？」「その赤いショートヘアって、さりなが髪抜けたあとに医者が買ってあげたウィッグじゃなかった？」との指摘や疑問も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）