SUPER EIGHT大倉忠義の父、TVで貴重姿＆想い 「鳥貴族」大倉忠司社長、息子の“一言”や後継ぎにも言及へ
「鳥貴族」を展開する株式会社エターナルホスピタリティグループの大倉忠司社長CEOが、あす29日放送のテレビ大阪『関西リーダー列伝』（後2：00）に登場する。
【写真】「鳥貴族」第一号店を復刻した店、大倉忠司社長が焼き場に立つ様子も
大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化し、現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。放送開始5周年を迎え、今回は福澤朗とナジャ・グランディーバがスタジオを飛び出し、リーダーたちと再会する。
東大阪市にある「鳥貴族」の俊徳店は、1985年に開業した第一号店を復刻したもの。そこには、エプロン姿の大倉社長の姿があった。
大倉社長は、自ら15年ぶりに焼き場に立ち、創業当時の人気メニュー「はさみ」を調理する。同店でしか食べられないメニューの味は。さらに第一号店復刻の秘話にも注目。きっかけは大倉社長の息子、SUPER EIGHT・大倉忠義の一言だったという。
俊徳店の2階には「鳥貴族」の歴史を楽しめる記念館がある。そこには創業時、大倉社長の心を支えた言葉があった。そして大倉社長に「鳥貴族」の今、未来について聞く。後継ぎについて聞かれた大倉社長の答えとは。
このほか、中川政七商店の奈良本店では、中川淳“元”会長と千石あや社長に対面。あらためて、中川“元”会長に退任の舞台裏について尋ねる。
また、グラングリーン大阪へ移転した塩野義製薬本社では、手代木功社長が出迎え、コロナ禍真っただ中に始まった『関西リーダー列伝』第1回放送時の状況を振り返りながら、新型コロナ治療薬開発の裏側について切り込む。
MC：福澤朗
コメンテーター：ナジャ・グランディーバ
今回のリーダー：
手代木功（塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO）
大倉忠司（株式会社エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO）
中川淳（中川政七商店 元会長）、千石あや（中川政七商店 社長）
【写真】「鳥貴族」第一号店を復刻した店、大倉忠司社長が焼き場に立つ様子も
大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化し、現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。放送開始5周年を迎え、今回は福澤朗とナジャ・グランディーバがスタジオを飛び出し、リーダーたちと再会する。
大倉社長は、自ら15年ぶりに焼き場に立ち、創業当時の人気メニュー「はさみ」を調理する。同店でしか食べられないメニューの味は。さらに第一号店復刻の秘話にも注目。きっかけは大倉社長の息子、SUPER EIGHT・大倉忠義の一言だったという。
俊徳店の2階には「鳥貴族」の歴史を楽しめる記念館がある。そこには創業時、大倉社長の心を支えた言葉があった。そして大倉社長に「鳥貴族」の今、未来について聞く。後継ぎについて聞かれた大倉社長の答えとは。
このほか、中川政七商店の奈良本店では、中川淳“元”会長と千石あや社長に対面。あらためて、中川“元”会長に退任の舞台裏について尋ねる。
また、グラングリーン大阪へ移転した塩野義製薬本社では、手代木功社長が出迎え、コロナ禍真っただ中に始まった『関西リーダー列伝』第1回放送時の状況を振り返りながら、新型コロナ治療薬開発の裏側について切り込む。
MC：福澤朗
コメンテーター：ナジャ・グランディーバ
今回のリーダー：
手代木功（塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO）
大倉忠司（株式会社エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO）
中川淳（中川政七商店 元会長）、千石あや（中川政七商店 社長）