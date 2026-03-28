小原正子、夫・マック鈴木と長男が親子バスケ大会へ参加したことを報告「試合も、もりあがりました！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが通うバスケットボールスクールの親子大会に参加したことを報告した。

この日、小原は「バスケットスクールにて親子バスケット大会がありました」と報告し、自身は見学に徹し「旦那さんが練習から参加！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が参加したことを写真とともに紹介。「試合も、もりあがりました！」と大会の様子を伝えた。

同じスクールに通う6年生にとっては最後の練習だったと明かし「1人1人にコーチから温かいメッセージと表彰状を授与！」と表彰セレモニーがあったことを報告。「うるうる。。。涙こらえました」と感動した様子でコメントした。

続けて、来年には誠希千くんが卒業の年を迎えることについて「来年は誠希千の番かぁ。。。涙は我慢できないでしょう」と、早くも感極まる思いを述べた。

最後に、子ども達の習い事について「私達、父母以外の様々な年代の大人に接し助言、指導していただけていることがとても よいなーと思っています」とコメント。「親の言葉より響いていることも多い気がします」とつづった。