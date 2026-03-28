【乙女怪獣キャラメリゼ】2026年7月放送開始！ メインビジュアル＆PV公開
女子高生×怪獣？ 常識を覆す、史上最大のラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』（原作：蒼木スピカ）が、2026年7月からTBS、BS11にて放送開始されることが決定。そして本作の魅力を詰め込んだ第1弾メインビジュアルおよびメインPVが公開された。さらに、作品をより楽しんでいただくための新企画「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」も始動する。
＞＞＞PV場面カットやKawaiiプロジェクト関連写真をチェック！（写真86点）
原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から『月刊コミックアライブ（KADOKAWA）』で連載中。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間…突如東京に現れる【大怪獣ハルゴン】、少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ漫画】作品だ。
新しく公開されたメインビジュアルでは、謎の病に侵されているクロエと空へ向かって咆哮する大怪獣ハルゴンが描かれている。クロエと大怪獣ハルゴンの見上げる先に写るのは…。彼女の抱える秘密、そしてこれから始まる恋と破壊の物語を予感させる、印象的な一枚だ。
第1弾メインPVでは、クロエとの会話を交えた主要キャラクターの紹介を始め、突如として出現した大怪獣ハルゴンの更なる迫力あるシーンがCGとアニメーションで描かれている。
そして新企画「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」は、TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』の主人公・クロエの可愛さを様々な形でお届け。恋する乙女の「可愛さ」と、怪獣の「ダイナミックさ」のギャップを楽しんで、作品やキャラクターをもっと好きになってもらうためのワクワクするプロジェクト。
第1弾として、フォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCO氏を起用し、クロエの『カワイイ』を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込み。リアルに飛び出したクロエの魅力を見て欲しい。
7月からの放送をお楽しみに。
『乙女怪獣キャラメリゼ』
2026年TBS、BS11にてTVアニメ放送開始
（C）蒼木スピカ/KADOKAWA/乙女怪獣キャラメリゼ製作委員会
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原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から『月刊コミックアライブ（KADOKAWA）』で連載中。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間…突如東京に現れる【大怪獣ハルゴン】、少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ漫画】作品だ。
第1弾メインPVでは、クロエとの会話を交えた主要キャラクターの紹介を始め、突如として出現した大怪獣ハルゴンの更なる迫力あるシーンがCGとアニメーションで描かれている。
そして新企画「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」は、TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』の主人公・クロエの可愛さを様々な形でお届け。恋する乙女の「可愛さ」と、怪獣の「ダイナミックさ」のギャップを楽しんで、作品やキャラクターをもっと好きになってもらうためのワクワクするプロジェクト。
第1弾として、フォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCO氏を起用し、クロエの『カワイイ』を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込み。リアルに飛び出したクロエの魅力を見て欲しい。
7月からの放送をお楽しみに。
『乙女怪獣キャラメリゼ』
2026年TBS、BS11にてTVアニメ放送開始
（C）蒼木スピカ/KADOKAWA/乙女怪獣キャラメリゼ製作委員会
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