山本由伸が師事する矢田修トレーナーに弟子入りしていた

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に出場し、3回に一時逆転となる豪快3ランを放って勝利に貢献した。昨季の不振からのV字復活を予感させる右中間への一発。自らも“ヤダセンセイ効果”を実感しているようだ。

0-2で2点を追う3回だった。1死からフリーランドの特大弾で1点を返すと、大谷翔平投手とカイル・タッカー外野手が連続四球で出塁して好機を演出した。ここで打席に立ったベッツは、カウント0-1から外角の97.2マイル（約156.4キロ）のフォーシームを逆らわずに振り抜き、打球を右中間スタンドへ着弾させて雄叫びを上げた。

復活を期すベッツの新たな取り組みが実を結びつつある。昨季はまさかの打撃不振に陥り、年間での打率.258、OPS.732は自己ワーストの成績だった。そして今季は開幕前のスプリングトレーニングから、山本由伸投手が師事する矢田修トレーナーに弟子入り。矢田先生を肩車したり、ジャベリックスローを行ったりと新たなエクササイズを取り入れてきた。

試合後、ベッツは自身の本塁打について「自分のことを誇りに思っている」と確かな手応えを口にした。矢田先生のメソッドによる打撃への効果について問われると「うーん。かもね。しばらくの間逆方向に本塁打を打っていないから、（打撃でも）上手くいっているのかも」と言及。「彼から言われたことをやっている」と全幅の信頼を寄せている。（Full-Count編集部）