大分中央警察署

大分県大分市に住む20代の男性が約92万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあったことがわかりました。

警察によりますと、3月16日、男性がSNSの「TikTok」に表示された副業広告に興味を持ち、その広告にアクセスしたところ、LINEアカウントが表示されたことから、そのアカウントにメッセージを送りました。

すると、そのアカウントから「ビデオリンクを送るので、動画を視聴し、視聴後に動画の一部をスクリーンショットしたものを返信すれば報酬を支払う。報酬は専用サイトでユーザー登録し、そのサイト内で利益管理をする」などの説明を受けました。

男性はそのサイトでユーザー登録し、説明されたとおりに作業をしたところ、男性の二次元コード決済サービスに報酬が振り込まれました。

その後、そのLINEアカウントから新しい担当者を紹介され、その担当者と連絡をとるためのアプリをダウンロードし、連絡を取るようになりました。

すると、その担当者から「有料会員になれば、得られる報酬が増額される」などと言われ、複数回にわたり有料会員名目で、指定された二次

元コード決済サービスに金を振り込みながら作業を続けたところ、男性の決済サービスに増額された報酬が振り込まれました。

また、同じ担当者から「暗号資産投資が儲かるので、やってみないか。購入するだけで、利益を得ることができる」などと誘われたことから、暗号資産購入名目で、複数回にわたり、指定された口座に金を振り込み、合計約92万円をだまし取られたということです。

警察は「SNSで知り合った相手からの投資話は詐欺を疑い、必ず周りの方や警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。