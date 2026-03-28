大阪府内の寿司店、創業年数が古い順にランキング 池田市・東大阪市・吹田市…今夜テレビ大阪『誰も知らんキング』
きょう28日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：58）は、大阪府内にある寿司店を創業年数でひもとく。
【写真多数】創業年数が古い大阪府内の寿司店
独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチ、番組オリジナルのランキングを作成し、住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。
寿司といえば江戸前寿司が有名だが、回転寿司や押し寿司の発祥は、実は大阪。そこで今回は、大阪府内にある取材OKの寿司店の中から市町村別で創業年数が古い順にランキングする。
■池田市 町の愛されお寿司屋さん
阪急石橋阪大前駅を降りてすぐのショッピングストリートにある「鮨虎」。昔ながらのアットホームな寿司屋で、大将はこの道60年、御年77歳の職人。同店の特徴は、最近では珍しく、寿司が桶に入って提供されるところ。桶は「鮨虎」の印が入ったオリジナルで、常連客も「桶で食べると味が変わる感じがする」と特別な味わい。
■東大阪市 これぞ大阪流の寿司文化！
ゆうちゃみの故郷、東大阪・布施の布施戎神社の表参道となる商店街にたたずむ「福寿司」。二代目大将・和田庄太郎さんは、なんと89歳の現役。驚くほど若々しく、お肌もツヤツヤ。今も毎朝6時半に大阪市東部中央卸売市場 東部市場へ出かけて目利きしている。名物は、箱寿司と巻き寿司がセットになった大阪寿司で、上巻に使う国産椎茸と干瓢のミンチは手間ひまかけた自家製。もうひとつの秘訣は寿司飯。粘りが少なく粒が大きい岐阜県産の希少米「美濃ハツシモ」を使用しているという。
■吹田市 老舗の劇的！ビフォーアフター
JR吹田駅のほど近く、旭通商店街にある「寿司割烹 なるを」。一見、昔ながらの寿司屋と思いきや、店内はまるでダイニングバーのようなたたずまい。寿司はあくまでも正統派。淡路産の煮穴子や、サバの棒寿司に昆布とレモンを合わせたマカラル寿司など逸品がそろう。三代目大将の成尾友紹さんは、約300店が所属する大阪府鮓商生活衛生同業組合の理事長であり、大阪・関西万博で出店した寿司専門店の責任者も務めた。老舗ながら、今どきの内装にリニューアルした理由が明かされる。
■貝塚市 恵方巻を1万本販売！
南海貝塚駅から徒歩3分の場所にある、持ち帰り寿司の店「深川本店」は、持ち帰りだけでなく、店内飲食や宴会場も備える寿司店。海に近い貝塚だからこそ味わえる新鮮なネタが自慢。名物は泉州巻。泉州特産の玉ねぎを使った手づくりの巻き寿司で、節分には恵方巻として泉州巻や上巻などを合わせて、なんと1万本を販売したという。
■高槻市 早い！安い！うまい！超お得寿司
阪急高槻市駅北側の、寿司店激戦区の一角にある「若狭屋」。地元の人に親しまれる人気店で、月曜のランチ時になるとさらににぎわう。普段はにぎり10貫赤だし付きで1200円が、月曜は950円とおトクになる。このサービスは「安くたくさん食べてもらいたい」という大将の思いから。六代目の大将は、現在は視力が弱く、見えているのはおよそ30センチ先まで。しかし職人歴55年という長年の経験に裏打ちされた技術と、奥様のきめ細やかなサポートにより、今も寿司を握り続けている。さらに「若狭屋」は、江戸時代に高槻城内で殿様の食事を担った歴史を持つ名店でもある。
■大阪市 由緒ある「小鯛雀鮨」が人気
靭公園近くに本店を構える、持ち帰り寿司の名店「すし萬 靱本町本店」。江戸時代、宮中に献上するために考案されたという小鯛雀鮨（こだいすずめずし）が今もなお人気。そんな伝統ある店の創業年数は？
出演
MC：中川家（守口市出身）
ゲスト：濱口優（よゐこ／大阪市出身）、ゆうちゃみ（東大阪市出身）
【写真多数】創業年数が古い大阪府内の寿司店
独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチ、番組オリジナルのランキングを作成し、住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。
寿司といえば江戸前寿司が有名だが、回転寿司や押し寿司の発祥は、実は大阪。そこで今回は、大阪府内にある取材OKの寿司店の中から市町村別で創業年数が古い順にランキングする。
阪急石橋阪大前駅を降りてすぐのショッピングストリートにある「鮨虎」。昔ながらのアットホームな寿司屋で、大将はこの道60年、御年77歳の職人。同店の特徴は、最近では珍しく、寿司が桶に入って提供されるところ。桶は「鮨虎」の印が入ったオリジナルで、常連客も「桶で食べると味が変わる感じがする」と特別な味わい。
■東大阪市 これぞ大阪流の寿司文化！
ゆうちゃみの故郷、東大阪・布施の布施戎神社の表参道となる商店街にたたずむ「福寿司」。二代目大将・和田庄太郎さんは、なんと89歳の現役。驚くほど若々しく、お肌もツヤツヤ。今も毎朝6時半に大阪市東部中央卸売市場 東部市場へ出かけて目利きしている。名物は、箱寿司と巻き寿司がセットになった大阪寿司で、上巻に使う国産椎茸と干瓢のミンチは手間ひまかけた自家製。もうひとつの秘訣は寿司飯。粘りが少なく粒が大きい岐阜県産の希少米「美濃ハツシモ」を使用しているという。
■吹田市 老舗の劇的！ビフォーアフター
JR吹田駅のほど近く、旭通商店街にある「寿司割烹 なるを」。一見、昔ながらの寿司屋と思いきや、店内はまるでダイニングバーのようなたたずまい。寿司はあくまでも正統派。淡路産の煮穴子や、サバの棒寿司に昆布とレモンを合わせたマカラル寿司など逸品がそろう。三代目大将の成尾友紹さんは、約300店が所属する大阪府鮓商生活衛生同業組合の理事長であり、大阪・関西万博で出店した寿司専門店の責任者も務めた。老舗ながら、今どきの内装にリニューアルした理由が明かされる。
■貝塚市 恵方巻を1万本販売！
南海貝塚駅から徒歩3分の場所にある、持ち帰り寿司の店「深川本店」は、持ち帰りだけでなく、店内飲食や宴会場も備える寿司店。海に近い貝塚だからこそ味わえる新鮮なネタが自慢。名物は泉州巻。泉州特産の玉ねぎを使った手づくりの巻き寿司で、節分には恵方巻として泉州巻や上巻などを合わせて、なんと1万本を販売したという。
■高槻市 早い！安い！うまい！超お得寿司
阪急高槻市駅北側の、寿司店激戦区の一角にある「若狭屋」。地元の人に親しまれる人気店で、月曜のランチ時になるとさらににぎわう。普段はにぎり10貫赤だし付きで1200円が、月曜は950円とおトクになる。このサービスは「安くたくさん食べてもらいたい」という大将の思いから。六代目の大将は、現在は視力が弱く、見えているのはおよそ30センチ先まで。しかし職人歴55年という長年の経験に裏打ちされた技術と、奥様のきめ細やかなサポートにより、今も寿司を握り続けている。さらに「若狭屋」は、江戸時代に高槻城内で殿様の食事を担った歴史を持つ名店でもある。
■大阪市 由緒ある「小鯛雀鮨」が人気
靭公園近くに本店を構える、持ち帰り寿司の名店「すし萬 靱本町本店」。江戸時代、宮中に献上するために考案されたという小鯛雀鮨（こだいすずめずし）が今もなお人気。そんな伝統ある店の創業年数は？
出演
MC：中川家（守口市出身）
ゲスト：濱口優（よゐこ／大阪市出身）、ゆうちゃみ（東大阪市出身）