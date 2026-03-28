Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演するドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」の“ととのい上映会&取材会”が東京都内で開催された。本作は、おいしいものが大好きなファッションモデルのカラちゃんと、サウナを愛するヘアスタイリストのシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ”。

カラちゃんを演じる岩本と、シトーさんを演じる松田がサウナポンチョ姿で登場し、作品の見どころや撮影時の裏話を語ってくれた。

−完成した第1話を見た感想はいかがですか。

松田 カラちゃんとシトーさんのかわいらしい世界観と、原作からパッと出てきたようなキャラクターと、監督の世界観や映像がとてもきれいで、僕個人としても好きな作品だなと感じました。

岩本 オープニング映像がかわいいなと思いました。クランクインした日に撮った映像なのですが、元太がアドリブでポップコーンをぶちかましたなとか、あの時こういうふうに撮ったなというのが、いい思い出として映像に残ってくれていたので、よかったなと思いました。

−2人の関係性があってこそ、撮れた空気感ですね。

松田 はい、カラちゃんとシトーさんではあるけれども、“照ちゃんと元太さん”というか。照くんは先輩ですが、僕たちもそれくらい整ってフィーリングを感じながらやっていました。

−第1話は長野県の雄大な自然の中にあるサウナがロケ地でしたね。

岩本 撮影時は想像以上に雪が降っていて、寒かったですね。

松田 すごく寒かったのですが、施設内はきれいで居心地がよくて、撮影の空き時間もリラックスさせていただきました。グッズコーナーも“おしゃ”（おしゃれ）で、かわいい洋服の上下のセットアップがあったので照くんと買いました。色違いでオソロッチです。

岩本 オソロッチだね(笑)。

−サウナでの撮影エピソードはありますか。

松田 サウナ内もすごく心地よかったです。実際の撮影時は温度を下げてもらって撮影したのですが、僕と照くんは本当にサウナが大好きなので、いい環境があるのに、撮影でサウナにがっつり入れないというのが悔しい日々でしたね。

岩本 サウナ＝熱いものだと体が覚えているので、温度が低い状態のサウナに入りながらお芝居をするのが難しかったです。僕たちも実際に各ロケ地のサウナに入りたい気持ちがあったのですが、あまり時間がなくて…。改めてもう1回元太とプライベートで聖地巡礼をして回りたいです。

−毎話、おいしそうな食事のシーンがある作品ですが、第1話に登場するハンバーガーの撮影シーンはいかがでしたか。

岩本 2人がハンバーガーを食べるシーンは、あらゆる角度から撮るために何度も撮影を重ねたことと、カラちゃん自身がご飯好きなキャラクターなので、僕はその日にハンバーガーを合計10個くらい食べました（笑）。“無限ハンバーガー”編でしたね。体重が増えました(笑)。いっぱい食べて、いっぱい整って、いろいろな地方に行って、ご褒美みたいな時間でした。

−劇中でもとても仲がよいお2人ですが、お2人の出会いの頃やプライベートの時間で印象に残っている思い出深いエピソードがあれば教えてください。

岩本 元太とはジュニアの頃に一緒に舞台に出ていたときもありましたし、コンサートをSixTONESとTravis JapanとSnow Manでやらせてもらったこともあったので、共に一緒に戦ってきた戦友という感覚です。プライベートでは、今回撮影の合間にご飯を食べに行きましたね。

松田 どうしてもラーメンが食べたくて、照くんがラーメンに連れて行ってくれて。お会計をしようと思ったら、照くんが「いやいや、俺の前で財布は出すな。この現場でお前は財布を出さなくていい」と言ってくれたので「ありがとうございます」と…。

岩本 僕がその言葉を言い終える前に、元太は食い気味で「ありがとうございます!」みたいな感じでした(笑)。そこも元太のかわいいところかなと思います。

−最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

岩本 いい意味で緊張感がない作品です。サウナにまだ興味がない人に見てもらって、サウナの良さも知っていただきたいですし、毎話、人には話せないけれど、誰もが共感でき、一度は味わったことのあるような“悩み”の話が出てきて、人の温かみも、サウナの温かみも共に感じられる作品なので、見てくれる人たちが整ってくれたらいいなと思います。

松田 カラちゃんはファッションモデルという仕事をしているけれど人間らしい部分があったり、シトーさんも実は考えている人物だけれども、無意識に人に愛される力を持ったキャラクターで。2人の空気感や関係性が温かく描かれているので、そこにも注目してほしいです。僕自身もいろいろなサウナにお邪魔させてもらって、サウナが大好きになって、ご飯もさらに大好きになってハマったので、サウナと食と、この作品を愛してもらえたらうれしいです。

ドラマは、28日（土）0時からPrime Videoで独占配信スタート。

（取材・文／小宮山あきの）