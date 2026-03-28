【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第7話「黒いギャバン」あらすじ 大佐が負傷 怜慈、デス・ギャバンと戦う
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第7話「黒いギャバン」が29日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第7話「黒いギャバン」予告
多元地球Α0073で事件が発生。捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と伊達大佐（松永有紘）も現場に急行する。そこへ黒いギャバンが突然現れ、大佐が負傷してしまう。怜慈は大佐に、かつての先輩である我藤泰斗（藤本隆宏）の姿を重ねてしまい…。
いつからかずっと怒りを抱えている怜慈は、ボロボロになりながらもデス・ギャバンと戦う…！
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第7話「黒いギャバン」予告
多元地球Α0073で事件が発生。捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と伊達大佐（松永有紘）も現場に急行する。そこへ黒いギャバンが突然現れ、大佐が負傷してしまう。怜慈は大佐に、かつての先輩である我藤泰斗（藤本隆宏）の姿を重ねてしまい…。
いつからかずっと怒りを抱えている怜慈は、ボロボロになりながらもデス・ギャバンと戦う…！