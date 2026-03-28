松永久秀の居城だった信貴山城跡（奈良県平群町、写真：k-hiro／PIXTA）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」では、三好三人衆が、信長が不在のタイミングを狙って、新たに将軍となった足利義昭のいる京の本圀寺を襲撃してきて……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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「無欲」ではなく「隷属の拒否」、織田信長が副将軍の座を蹴った本当の狙い

永禄11（1568）年9月、織田信長は上洛を開始し、近江で勢力を誇る六角氏との激闘や、京での三好氏を中心とする敵対勢力との戦闘を経ながら、10月には畿内で足場を固めた。そして、室町幕府の15代将軍に足利義昭を擁立することとなった。

前回の放送では、その功績から義昭が信長を副将軍に任じようとするが、信長が固辞する場面が描かれた。『信長公記』の次の記述に基づいたものだ（『現代語訳 信長公記』より）。

〈（義昭の意向は）副将軍または管領職に任じようとのことであった。しかし信長は、「そのことについては御辞退いたします」と言って、受けなかった。珍しいことだと、都の人々も地方の人々もみな感心した〉

これは、信長が無欲で地位にこだわらなかった……わけではなく、ドラマでもあったように、将軍と主従関係となることを避けたかったのだろう。そんな意図を感じ取ってか、義昭は信長に「室町殿御父（むろまちどのおんちち）」という称号を与えて、少しでも関係性を強化しようとしている。

だが、信長は上洛してしばらくしてから、美濃に戻ってしまう。「自分はやりたいようにやる」、そう言わんばかりの信長のスタンスがよく伝わってくる。義昭からの要職就任の打診を信長が断ったのは「京に縛られずに活動する」という意思の表れでもあった。

「10間ほど歩く間に二度の襲撃」竹中直人が怪演する松永久秀の異様な存在感

今回の放送で異様な存在感を発揮したのが、竹中直人演じる松永久秀である。

久秀は畿内などを支配した三好長慶（みよし ながよし）の重臣で、信貴山城（しぎさんじょう）を居城として大和を支配。長慶の死後は、養子である三好義継（よしつぐ）が14歳の若さで家督を継ぐ中で、久秀が実権を掌握し、京都・奈良・堺という経済都市を手中に収めた。

ドラマの冒頭では、上洛に成功した信長のもとに、挨拶をしに来た松永久秀が登場。いきなり三好の残党に襲われるも、即座に返り討ちにした。そうかと思えば、今度は細川家の家臣から「義輝様の敵！ 覚悟！」と斬りつけられそうになり、豊臣秀吉と秀長の兄弟が、久秀を護衛している。

二度も襲撃された久秀を、信長は「たかだか10間ほどを歩く間に、二度も襲われるとは」と愉快そうに笑ってこう言った。

「さすがは、将軍を殺した男よ」

これは、三好長慶の死をきっかけに、弱体化していた室町幕府第13代将軍の足利義輝が権勢を復活させようとすると、義継と久秀の長男・松永久通（まつなが ひさみち）、そして、三好三人衆（三好長逸・三好政康・岩成友通）らが京に攻め入り、義輝を殺害した事件のことを指している。

久秀はこの将軍殺害の首謀者と噂されており、宣教師のルイス・フロイスも〈若者である三好殿と、公方様を殺害し、阿波国にいる公方様の近親者をその地位に就かせた〉と、久秀の関与を著作『日本史』で書いている。

ただし、久秀は「将軍殺し」のときに大和にいたため、襲撃自体には加わっていない。ドラマの久秀が信長に「一向に身に覚えのないこと。濡れ衣でございます」と言い張っているのも、そんなアリバイがあるからにほかならない。

だが、長男の松永久通が関与している以上、「直接的には関わっていない」というだけで、久秀は殺害計画を容認していたと考えるのが自然だろう。

今回の放送では、そんな味方にすると頼もしいが、恐ろしくもある久秀をどう扱うべきかで紛糾する。

足利義輝公の代から将軍に仕えている細川藤孝と和田惟政（わだ これまさ）は大反対。細川は「松永弾正（久秀）はほかならぬ義昭公の兄君、先の公方様の敵なのだぞ！」と言うと、和田が「東大寺の大仏を焼き払い奉ったとも聞く」とあとに続いている。

どういうことかというと、将軍の義輝が暗殺されたのち、久秀と三好三人衆の関係は悪化。一時は劣勢に追い込まれた久秀だったが、永禄10（1567）年に東大寺に集まっていた三人衆を攻め破った。久秀側の戦いの中で大仏殿が炎上し、大仏も焼失したと伝わる。三人衆サイドの失火の可能性もあるが、後世では久秀の仕業として広く伝わり、久秀は“戦国一の悪人”とも称されることになる。

そんなエキセントリックな久秀を味方に引き入れるとなると、リスクも大きいに違いない。周囲が懸念するのも無理はない。

実際、その後の久秀は信長を二度にわたって裏切る。一説には、最期をめぐっては壮絶な“爆死”の逸話でも知られる久秀。その暴れん坊ぶりから目が離せなくなりそうだ。

「思い出などない、あるのは妬みだ」足利義昭が吐露した兄・義輝への複雑な情念

それにしても、個性的な人材を好む信長はともかく、将軍の義昭からすれば、久秀は兄の義輝の仇である。普通に考えれば、とても許すことはできそうにない。

しかし、ドラマでは義昭が「兄を殺したかもしれぬ松永久秀に対しても何も思わぬ」と言ったため、久秀への反発もいったん収まることになった。なぜ義昭は、兄の仇と目される久秀に強い憎悪をあらわにしないのか。その理由は、義昭の次のセリフに凝縮されている。

「わしは3歳で寺に入れられたゆえ、兄・義輝との思い出など全くない。あるのは妬みであった」

足利義輝は天文15（1546）年、わずか11歳で第13代将軍に就任。父の足利義晴から将軍職を世襲で引き継ぐ形となった。

その前日には元服の儀式が行われている。儀式で烏帽子親を務めたのは、近江の有力大名、六角定頼だ。だが、この元服式すらも京都で開くことができなかった。細川家の内乱が起きていたためである。

そんな中、細川晴元を裏切った三好長慶が台頭。天文18（1549）年の「江口の戦い」で晴元が長慶に敗れると、義晴と義輝の親子は近江に逃れることになる。

もはや将軍の権威は地に落ちていたといってもよいだろう。この頃には、将軍家は直轄領も直轄軍も保持していないため、有力大名に頼るほかなかったのである。

義輝はそんな状態で将軍を任されてからというもの、ずっと有力大名に振り回され続け、京に戻ったり近江に逃れたりを繰り返すことになる。

そんな苦難の中でも、義輝は権威を取り戻すため、天文21（1552）年に三好長慶と和睦。諸大名との関係修復や調停に奔走し、将軍家の権威回復に尽力した。

ただの傀儡の将軍では終わらない──。そんな義輝の気迫を見て、三好氏は警戒心を募らせたようだ。永禄7（1564）年、三好長慶が死去して体制が不安定になると、後を継いだ三好義継がその翌年に挙兵。二条御所を急襲する「永禄の変」を起こし、義輝は命を奪われることになる。

このとき義輝は死の間際まで壮絶な奮迅ぶりを見せたとされ、「剣豪将軍」として後世で語り継がれることになる。

一方の弟の義昭は、そんな兄との跡目争いを避けるため、3歳で出家させられている。兄の人生を後に知れば知るほど、自分とはまるで違う人生だと感じたことだろう。ドラマで描かれた義昭の兄への複雑な気持ちには、リアリティーがあるように思った。

明智光秀らが死守した本圀寺、敵兵の前に姿をさらした義昭の「将軍としての自負」

今回の放送では、信長が美濃に帰った隙に、勢力挽回を図るべく三好三人衆が、義昭のいる本圀寺を襲撃。京中に放火しながら本圀寺を包囲している。永禄12（1569）年1月に起きた「本圀寺の変（ほんこくじのへん）」だ。

ドラマでは、義昭が追い詰められて死をも覚悟すると、秀長が「ぶざまでも生き延びてくだされ！」と説得する場面があった。

実際には、細川藤賢（ほそかわ ふじかた）や明智光秀らが寺内で防戦。なんとか三好の攻撃をしのいでいるうちに、池田勝正や細川藤孝らの援軍が駆けつけた。桂川付近で三好三人衆の軍を撃破することに成功した。

今回の放送では、三好三人衆軍が襲いかかる中で、義昭が危険を顧みずに外に出ていき、奮戦する者たちに「いま少しだけ持ちこたえよ。さすれば必ず味方が駆けつけよう！」と声を上げるシーンがあった。

勇敢にも敵兵の前に姿をさらしたのは、兄の義輝と同じく、義昭もまた「傀儡の将軍では終わらない」という思いがあったからだろう。そんな義昭の「将軍への目覚め」が、信長との関係性を難しいものにしていくのだが、それはまだ少し先の話だ。

この襲撃をきっかけにして、将軍の御所を作り変えようという機運が高まったようだ。信長は永禄12（1569）年に将軍・義昭の御所となる旧二条城を築くことになる。

今井宗久、津田宗及…茶会を通じて天下人をバックアップした「会合衆」の思惑

また、今回の放送では、信長が暴れん坊の松永久秀を迎え入れた理由として、軍師の竹中半兵衛がこう語った。

「信長様は松永殿を足がかりにして、この堺を手に入れるおつもりなのです」

半兵衛の読みは正しかったようだ。信長の命を受けると、豊臣兄弟は矢銭2万貫を納めさせるべく、堺の商人を説得することになる。

実際には信長が堺の豪商たちと交流を重ね、茶会を開催。一筋縄ではいかない堺の豪商たちを懐柔していく。

有力商人の組織である「会合衆（えごうしゅう）」の主要メンバーである津田宗及（つだ そうぎゅう）は、信長によって茶頭の一人として取り立てられる。同じく豪商の今井宗久（いまい そうきゅう）も信長の御用商人となり、天下人への躍進をバックアップすることになる。

この堺の地で、信長は鉄砲の大量調達を実現させる。秀長や秀吉が堺の商人たちと、どう絡んでいくのかも気になるところだ。

次回の第12回「小谷城の再会」では、信長と将軍の足利義昭との間に、隙間風が吹き始める。

【参考文献】

『完訳フロイス日本史』（ルイス・フロイス著、松田毅一・川崎桃太訳、中公文庫）

『松永久秀 シリーズ・実像に迫る』（金松誠著、戎光祥出版）

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『多聞院日記索引』（杉山博編、角川書店）

『史料大成多聞院日記〈全5巻〉』（竹内理三編、臨川書店）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸