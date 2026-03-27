寒い季節は洗車の回数が減りやすい一方で、ボディの保護やツヤ出しを手軽に済ませたいというニーズが高まりやすい。

そんな時期に注目したいのが、拭くだけで施工できる簡易コート剤だ。

今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。





売れ筋 コート剤 ランキング 1位

オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。

スプレーして拭くだけで、ツヤと撥水性能をしっかり得られる定番モデル。

施工の手軽さと仕上がりの分かりやすさから、冬場でも使いやすい一本として支持されている。

イエローハット 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

オートバックスと同じく1位を獲得。

店舗を問わず高い人気を集めており、迷ったときの基準になりやすい定番コート剤だ。

売れ筋 コート剤 ランキング 2位

オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング 400ml

ボディ全体を手軽にコートしやすい実用モデル。

使いやすさとコストパフォーマンスの良さで、日常使いのケア用品として選ばれている。

イエローハット 2位 リンレイ ウルトラハードWコーティング

高い耐久性と保護性能を重視した人気モデル。

一度の施工でしっかり被膜感を得たいユーザーから支持されている。

売れ筋 コート剤 ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ ウルトラハードWコーティング

強力な撥水性と耐久性を兼ね備えた定番モデル。

冬場の汚れや水ジミ対策を意識するユーザーに向いている。

イエローハット 3位 ストーナー スピードビード 1732

手軽さと高い撥水性能を両立した人気モデル。

短時間で仕上げたいユーザーに選ばれている。

オートバックス 4位～10位

4位：ペルシード ドロップショット2 PCD812

5位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml

6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

7位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml

8位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml

9位：ペルシード ドロップスプレー PCD813

10位：リンレイ ウルトラハードWコーティング プロ

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml

5位：KURE ルックス レインコート 1190

6位：CARALL クルママルゴトプレミアム 2131

7位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml

8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

9位：リンレイ 濡れたままでWAX A-91

10位：リンレイ クロツヤ セイハ W-13

まとめ

2026年1月のコート剤ランキングでは、

プロスタッフ「CCウォーターゴールド」とリンレイ「ウルトラハードWコーティング」が引き続き強さを見せる結果となった。

とくに、

スプレーして拭くだけの手軽さ 冬でも短時間で施工しやすいこと 撥水・ツヤ・耐久性の分かりやすさ

といった要素が、寒い時期の売れ筋を左右していることが分かる。

また、シュアラスターのゼロシリーズや、ペルシード、ストーナーなども複数ランクインしており、

“手軽さ重視”と“仕上がり重視”の両ニーズが共存しているのも特徴だ。

寒い季節は洗車そのものが負担になりやすいからこそ、

少ない手間で効果を実感しやすい定番モデルを選ぶのが近道。

迷ったときは、今回のような売れ筋上位モデルを基準に検討したい。