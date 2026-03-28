「ファーム・西地区、阪神５−０広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

母校が甲子園で見せた大逆転劇に、ＳＧＬから貴重な一打で応えた。智弁学園出身の阪神・前川が満塁の好機で右前へ運ぶ適時打。後輩の活躍に「自分も負けていられない」と逆襲を誓った。

３−０とリードした五回１死満塁。この絶好機で打席の前川は北川２軍打撃チーフコーチの言葉を思い出していた。「『チャンスの時にもうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないか』と言ってもらって」。心を落ち着けて相手先発・高の４球目を捉え、「最後はうまく打てた」と胸をなで下ろした。

この日、母校・智弁学園がセンバツの準々決勝で、８点差をひっくり返す大逆転勝利。８点ビハインドの状況まで確認して試合に入った前川は「正直厳しいだろうなと思っていたんですけど、終わってから確認したら勝っていたのでびっくりした」と、驚きを隠せない様子で語った。

「後輩たちの活躍が僕の頑張るエネルギー」と語り「僕にとって、ありがたい試合を見せてもらった」と決意を新たに。２年連続で開幕スタメンに名を連ねていた男が、今年の開幕はＳＧＬにいる。このままで終わるわけにはいかない。