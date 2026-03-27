神はサイコロを振らない（以下、神サイ）が、2026年3月に東京、愛知、大阪の3都市で＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞を開催した。

Wアニバーサリーに際し、バンドとして挑戦したい目標を「10の叶えたいこと」として掲げ、これまでさまざまなライブやイベント、リリースを行ってきた彼ら。この＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞は、その7つ目として発表されたものである。現在の神サイを形作ってきた、メンバーそれぞれのROOTS＝原点をファンとともに掘り下げる本公演は、普段のワンマンとはまた異なる音楽表現と、4人の新たな表情を垣間見せる貴重なパフォーマンスとなった。

筆者が足を運んだのは、3月20日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演。フロアの隅から隅までびっしりと観客が詰めかけ、開演前から会場の熱気は十分すぎるほど高まっている。そんななかこの日の幕開けを飾った曲は、ORANGE RANGEの「＊〜アスタリスク〜」。オーディエンスは両手を高く掲げながらジャンプし、それに応えるように柳田周作（Vo, G）も跳ねながら歌う。4人は以前からORANGE RANGEからの影響を公言しており、テレビの音楽番組で「キズナ」をカバーしたこともあれば、ORANGE RANGE主催のイベント『縁舞 -vol.16- 〜クアトロ肆戦〜』に招かれ、まさにこのCLUB QUATTROでツーマンを行ったこともある。そうした縁の深さを思えば、この曲がライブの1曲目に選ばれたのも納得だ。

続いて披露されたのは、ELLEGARDENの4thシングル「Missing」。柳田はエレキギターを抱え、哀愁を帯びたメロディを切々と歌い上げていく。こうして彼の声で改めて聴くと、ELLEGARDENの持つメロディセンスが確実に受け継がれていると実感する。エモーショナルでありながら決して過剰にはならない、その絶妙な抒情性もまた、どこか通じ合うものがあった。

「改めまして、神はサイコロを振らないです。今日はあいにくの雨になってしまったけど、僕たちのルーツになった曲をたくさん持ってきたので、最後まで楽しんでいってください」

そんな挨拶を挟んで、次に届けられたのは「GLAMOROUS SKY」。中島美嘉が“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義でリリースした16枚目のシングルであり、もちろん映画『NANA』の主題歌として広く知られる1曲だ。L’Arc-en-CielのHYDEが手がけた狂おしいほどに抒情的なメロディを、柳田は地声とファルセットを巧みに行き来しながら歌い上げていく。

今回のカバーはどれも原曲への強いリスペクトを感じさせ、アレンジを大きく変えているわけではない。それでも、この4人が演奏し、柳田が歌った瞬間、どの曲も驚くほど自然に“神サイの音楽”として響いていたのが印象的だった。それは、彼らが愛してやまない楽曲たちを、長い時間をかけて自分たちの音楽の血肉として取り込んできたからだろう。

柳田がギターのコードをジャランと爪弾いた瞬間、大きな歓声が上がる。ASIAN KUNG-FU GENERATIONによる、映画『ソラニン』の同名主題歌だ。桐木岳貢（B）が8ビートの硬質なベースラインを弾き出し、そこに吉田喜一（G）があの印象的なイントロをギブソン・レスポールで重ねると、フロアの熱気はさらに高まっていく。黒川亮介（Dr）の踏み鳴らす4つ打ちのキックに合わせて、自然発生的にハンドクラップが鳴り響く。歓喜の表情でステージを見つめるオーディエンスに、柳田もときおり笑顔を見せながら、疾走感あふれるリズムの上でノスタルジックなメロディを丁寧に歌い上げた。

今回のツアーでは、会場ごとにセットリストを少しずつ変えており、ここで東京限定の楽曲を披露。ケツメイシの通算14枚目のシングルにして、平成を代表するヒット曲のひとつとも言える「さくら」だ。サポートメンバーのDevin Kinoshitaを迎え、オリエンタルなピアノのイントロが鳴らされた瞬間、客席から大きな歓声が上がる。抑揚を抑えたバンドアンサンブルが、センチメンタルなメロディとラップのたおやかなフロウを際立たせていく。サビではフロアいっぱいにハンドウェイブが広がり、その光景を見て柳田が「これもなんか平成っぽくていいですよね」と嬉しそうに語りかける。〈ヒュルリーラ〉とリフレインするセクションでは、オーディエンスが次々にシンガロング。その上を柳田が〈さくら舞い散る中に忘れた記憶と〉とサビのメロディで重ね、そこにいる全員で楽曲を完成させていくような、幸福な一体感が生まれていた。

そこから一転、キックの4つ打ちに導かれ、不協和音すれすれの不穏なギターリフを吉田が放つと、フロアから「おお！」というどよめきが起こる。Mr.Childrenの「フェイク」は、柳田いわく「ミスチルの隠れた名曲」。幾何学的で、緩急自在のバンドサウンドとともに、柳田のソウルフルかつエモーショナルな歌が響き渡る。体をしならせながら、魂を振り絞るように歌う柳田の姿に、大きな歓声と拍手が上がる。

ライブも後半に差しかかり、ここで披露されたのはUVERworldの「美影意志」。グルーヴィーなリズムの上でアコースティックギターをかき鳴らしながら歌う柳田にとって、UVERworldは「ルーツ中のルーツ」と言っていい存在だという。最近は、柳田のインスタライブにTAKUYA∞（Vo）が遊びに来るほどの関係になっているが、それでもなお変わらぬ敬意を示し、「神サイももっと大きくなって、いつか一緒に何かやれたらいいなと思っています」と真っ直ぐな思いを語ってもいた。

それにしても、この日のメンバーは全員が本当に楽しそうだ。通常のライブとはひと味違う、どこかリラックスした空気が流れている。MCでも、それぞれの方言がいつも以上に濃く混じっていたが、きっと好きな音楽について語り、演奏しているうちに、気持ちまでその音楽に夢中になっていた頃へと引き戻されていたのかもしれない。

吉田と柳田がアコースティックギターを抱え、Devinのピアノとともに美しく、それでいてどこか心をざわつかせるようなメロディを紡いでいく。語りかけるような歌声に、オーガニックなバンドアンサンブルがそっと滑り込む。披露されたのは、スキマスイッチの名曲「藍」だ。

さらに続いたのは、EGOISTの「All Alone With You」。柳田はウィスパーボイスとファルセットを巧みに織り交ぜ、流麗なピアノに乗せて切ないメロディを歌い出す。サビでは一気にバンドサウンドが流れ込み、静と動を往還するダイナミックな演奏と、転調を重ねるシンフォニックなアレンジが、この壮大で抒情的な楽曲の魅力をさらに際立たせていた。クライマックスでは桐木と吉田も大きく体を揺らしながら楽器をかき鳴らす。

そこから再びORANGE RANGEのミドルチューン「花」へ。コール＆レスポンスを繰り返しながら、じわじわと多幸感が押し寄せてくる。オーディエンスは手をかざし、音を全身に浴びるようにしてこの幸福な時間を受け止めていた。

ここで、セットリストの中からメンバーそれぞれの“推し曲”を紹介。黒川は「花」を挙げ、小学生の時に初めて買ったアルバムに入っていたと明かす。吉田の「推し」はELLEGARDENの「Missing」。初めてコピーし、当時のバンドでカバーしたのも彼らの曲だったという。ちなみにスキマスイッチの「藍」は、桐木のセレクション。そして、もはや“もう一人の神サイ”と言ってもいいDevinは「美影意志」を挙げ、柳田も「やっぱり自分にとって一番のルーツはORANGE RANGEだと思う」と改めて強調した。

彼らの楽しそうな平成時代の音楽談義は、気づけばどんどん脱線していく。ORANGE RANGEの「ラヴ・パレード」の話が出たかと思えば、長澤まさみが主演を務めたカルピスのCMの話題にまでおよび、「僕らもカルピスのCMやりたい」「じゃあ楽曲を勝手に作ってカルピスさんに持ち込もう」「神サイのやりたいことリストに加えよう」と、その場で新たな企画が立ち上がっていく様子も実に彼ららしかった。

ライブはいよいよラストスパートへ。ここで柳田が「人生のスーパーソング。イントロから平成に持っていかれる。90年代の風が吹くぜ！」と煽りまくって披露したのは、WANDSの「世界が終るまでは…」。バックライトに照らされながら、両手を高く掲げる柳田の姿に大きな歓声が上がる。

さらにGReeeeNの「BE FREE」、そして「大好きな曲を送ります」と叫んで届けたBUMP OF CHICKENの「宇宙飛行士への手紙」。ミラーボールが回転し、まるで宇宙へ放り出されたような浮遊感が会場を包み込む。本編ラストは、柳田いわく「僕らの青春をかき集めたような曲」である、神サイのオリジナル曲「キラキラ」。オーディエンス全員によるハンドクラップとシンガロングが重なり、フロアはこの日最大級の一体感に包まれたまま駆け抜けるように本編を終えた。

アンコールでは「スケッチ」で再び大合唱が巻き起こる。さらに、4月15日リリース予定のニューアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』から、ソウルフルな新曲「ソユーズに乗って」も披露。今回のライブは、彼らがどのようにルーツとなる楽曲を吸収し、そこから自分たちのオリジナリティを確立してきたのかを、耳と目と体で実感させるような体験だった。

「幾つになっても僕ら、少年の心を忘れずに音楽を楽しみたい」

MCでそう語っていた柳田。まさにそんな“少年の心”へとオーディエンスとともに立ち返り、自分たちのルーツと音楽への愛を確かめ合う、至福のひとときだった。

そして彼らは、Wアニバーサリーイヤーでの叶えたいこととして最後に実施される、自身初のアリーナ公演＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞への意気込みも語った。「ぴあアリーナ来てね！」と、オーディエンスと熱く約束を交わし、メンバーたちはステージを後にした。

文◎黒田隆憲

◾️3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』

2026年4月15日（水曜）リリース

購入：https://kamisai.lnk.to/AnniversaryLive ▼CD収録内容

＜DISC 1＞

1.ソユーズに乗って

2.白昼夢

3.藤雨

4.Balloon of Shooting Star

5.ちょっとだけかゆい

6.火花

7.The Abyss

8.シルバーソルト

9.Smoke

10.Lovey Dovey

11.Baby Baby

12.May

13.スケッチ ○10th Anniversary PREMIUM BOX（完全受注生産限定盤）

3CD+2Blu-ray+Goods ※UNIVRESAL MUSIC STORE限定販売

品番：PDCJ-1156 価格：19,800円（税込）

▼DISC 3（CD）

▼DISC 2（CD）

「神はサイコロを振らない Billboard Live 2024」

1.静寂の空を裂いて- Reproduced 2025

2.秋明菊- Reproduced 2025

3.凪- Reproduced 2025

4.煌々と輝く- Reproduced 2025

5.アーティスト- Reproduced 2025

6.白に融ける- Reproduced 2025

7.フラクタル- Reproduced 2025

8.Popcorn ’n’ Magic!

9.朝靄に溶ける

10.May

11.目蓋

12.告白

13.夜間飛行

14LOVE

1.スピリタス・レイク

2.Baby Baby

3.胡蝶蘭

4.REM

5.シルバーソルト

6.火花

7.愛のけだもの

▼DISC 4（Blu-ray）

神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演

「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像

▼DISC 5（Blu-ray）

神はサイコロを振らない 『Documentary of 2025〜2026』（仮）

レコーディング、撮影現場、海外公演、国内公演に密着したドキュメンタリー映像収録

▼封入特典

・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集

・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード

▼Goods

10th Anniversary PREMIUM 特大ポスター

▼商品仕様

10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ ○初回限定盤

1CD+1Blu-ray 品番：UPCH-7804 価格：7,700円（税込）

▼DISC 1（Blu-ray）

2025年2月11日 開催

神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演

「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像

▼封入特典

・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集

・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード

▼商品仕様

10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ ○通常盤

CD 品番：UPCH-2295 価格：3,300円（税込） ▼CD購入特典

【全形態共通封入特典】

・応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ 【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】

・「俺はサインを断らない 〜Season4〜」メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。

※終了 【主要チェーン先着オリジナル特典】

下記店舗およびオンラインショップにて、初回限定盤・通常盤いずれかのCDを1枚ご購入頂いた方にオリジナル特典を１つ先着にて進呈致します。

・TOWER RECORDS：A5クリアファイル

・Amazon.co.jp : アクリルコースター

・HMV：ジャケステッカー

その他一般店舗、オンラインショップ :告知ポスター[B2サイズ]

◾️＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞ 開催日：2026年6月14日（日）

会場：神奈川・ぴあアリーナMM 公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

チケットに関するお問い合わせ：イープラス

お客様サポート：http://eplus.jp/qa/ 詳細：https://kamisai.jp/information/detail.php?id=661