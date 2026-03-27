YaberはGoogle TVを搭載したポータブルプロジェクター『T2 Plus GTV』を日本市場に展開することを発表した。3月27日に発売し、希望小売価格は69,800円（税込）だ。

【画像あり】屋外での持ち運びや使用している様子も含むイメージ

本製品はGoogle TV 4Kを搭載し、Netflix・Disney+・YouTubeなど1,000以上のアプリに対応している。

約2.5時間の動画、最大約18時間の音楽再生が可能なバッテリーを内蔵している。コンセントのないような場所でも楽しめる作りだ。

さらに、屋外で使用する場合でも対応できるように、350 ISOルーメンの明るさとフルHDに対応しているほか、ハンドル一体型のデザインを採用している。

オートフォーカスや自動台形補正など、4つの自動補正機能を搭載しているため、設置するだけで最適な画面へと調整される。

サウンド面ではJBL製スピーカー（8W×2）とDolby Audioに対応した。

『T2 Plus GTV』はAmazonなどの主要ECサイトにて販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）