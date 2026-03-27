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¡ãDISC 1¡ä
¡¦2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23
Opening
Fame
Siren
Ember to Solar
Memories
Lucky
Be My Next
Show Me Love
-VCR-
Passage
Midnight Mirage
Odyssey
Combo
-MC-
Love 119 (Japanese Ver.)
9 Days
Impossible
-MC-
Sticky Like
Hug
Flashlight
-VCR-
Get A Guitar
Boom Boom Bass
Fly Up
-MC-
All of You
Talk Saxy
Bag Bad Back
[Encore]
Same Key
One Kiss
Inside My Love
-MC-
Another Life
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¡¦Member Commentary & Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME
¡ãDISC 2¡ä
¡¦2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium on September 15
Opening
Ember to Solar
Siren
Odyssey
Combo
MC
Memories
Be My Next
Lucky
-VCR-
Passage
Midnight Mirage
Same Key
Hug
Love 119 (Japanese Ver.)
-MC-
9 Days
Show Me Love
-VCR-
Honestly
Talk Saxy
Impossible
-MC-
Monster
Bag Bad Back
-VCR-
Get A Guitar
Boom Boom Bass
Fly Up
-MC-
Another Life
[Encore]
The End of the Day
-MC-
One Kiss
Inside My Love
[Double Encore]
Same Key
Ending
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[Blu-ray]
¡¦2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23
¡¦Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME
[ÉõÆþÆâÍÆ]
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[DVD]
¡ãDISC 1¡ä
¡¦2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23
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¡¦2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23
¡¦Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME
[ÉõÆþÆâÍÆ]
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ ÄÌ¾ïÈ× ver. (24p)
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Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
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