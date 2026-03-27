NHK Eテレの教育番組「みいつけた！」で4代目のスイちゃんを務めた、子役の増田梨沙が、小学校卒業を報告。最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】増田梨沙、最新ショット＆『SPY×FAMILY』アーニャ役の姿

歴代最長となる5年間、スイちゃんを務め、2024年3月に番組を卒業した増田。ミュージカル『SPY×FAMILY』でアーニャ・フォージャー役を演じたことでも話題になった。

増田梨沙、最新ショットを公開

2026年3月26日に更新したInstagramでは、「小学校を卒業しました。この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました。うまくいかないときや悩んだとき何度も友達が助けてくれました。そんな仲間に出会えたことはずっと大切な宝物です。4月から中学生。学業とお仕事、どちらも自分のペースで頑張っていきたいです」と、卒業証書を手にした最新ショットを公開した。

この投稿に、「あんなにちっちゃかったのに、なんだか泣ける」「スイちゃんがこんなステキなお姉様に」「スイちゃんだったあの頃も今も最高にかわいいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）