ソフトバンク株式会社の100%出資会社であるSB C&S株式会社が、AI機能を搭載した新たなオーディオブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、その第1弾の製品として「GLIDiC AI＋u Buds」を発表しました。従来のイヤホンが担ってきた“音を聴く”という役割に加え、“会話を記録し活用する”という新たな価値を提案する製品です。



同社、常務執行役員コンシューマー事業営業統括担当の鈴木淳氏は、「AIが賢い製品ではなく、AIで人が賢くなる製品を目指した」と説明します。AIを単なる機能ではなく、人の成長を支援するツールとして位置付けた点が本製品の特徴です。

↑左からSB C&S株式会社 竹下悟氏、鈴木淳氏、タレントの森香澄さん、株式会社Makuake 松岡宏治氏。

文字起こしから要約、アドバイスまで一体化した「一気通貫」設計

本製品の最大のポイントは、録音から文字起こし要約、コーチ、バディアドバイスまでを一気通貫で実現していることです。イヤホン本体、充電用ケース背面に収納された小型レコーダー、専用スマホアプリの3つでの録音が可能で、利用シーンに応じて使い分けられます。



自分の声を一度ユーザー登録すれば、スマホがなくてもイヤホンやレコーダー単体で録音ができるため、記録漏れが防げます。録音したデータはアプリに転送され、自動で文字起こし・要約。その内容をもとに、AIがさまざまなアドバイス（後述）を生成します。

↑3wayで録音可能で、ユーザー登録すれば単体でも録音可能。

セキュリティ面に関しては、データを日本国内のクラウド環境で管理し、暗号化などの多層的対策を実施。加えて、音声データはAIモデルの学習には使用しないとのことです。国内メーカーならではの手厚いカスタマーサポートがあるのも安心でしょう。

↑充電用ケース裏に収納できるレコーダーにはマグネットが内蔵され、スマホの背面に貼り付けることが可能。

コーチとバディ、2つの視点で会話をフィードバック

アドバイスには2つのモードが用意されています。コーチモードでは論理的な改善点や具体的なアクションを提示し、バディモードでは表現や姿勢に寄り添ったマインド的なフィードバックを提供するとのこと。

事前に自分の声を登録することで話者識別も可能になり、業種・役職などのパーソナルデータや直近の状況、個人的な課題や目標といった情報を取り込むことで、使えば使うほどパーソナライズによる成長支援が可能になるとしています。また、過去の録音内容を音声で確認できるトークAI機能（有料プラン）も搭載します。

↑最大の特徴は、コーチモードとバティモードの2つのモードを実装し、アプローチの異なるアドバイスを受けられるところ。

音楽を聞くイヤホンとしても利用可能で、耳穴を塞がないオープンイヤー型のため外部の音も聞き取りやすくなっています。左右のイヤホンにはそれぞれに2つのマイクが内蔵され、通話時のノイズ抑制にも優れています。軽量で耳にかかる部分が柔らかいため、長時間装着しても疲れにくいなど、実用面でもメリットが大きそうです。

タレントの森香澄さんが製品を体験「頭の中の専属コーチ」と評価

↑元テレ東アナウンサーでタレントの森香澄さんが、AIイヤホンを実際に使用した感想を語った。

発表会ではタレントの森香澄さんがゲストとして登場し、実際に製品を着用しての感想を語りました。森さんは「本当にイヤホンの域を超えている」と驚きの声を上げ、特に文字起こし機能について「一言一句ちゃんと認識してくれていて、すごいなと思いました」と評価。要約機能も「ダラダラとしゃべった内容を5つにまとめてくれるのが便利」と実感したそうです。



アドバイス機能については、コーチモードは論理的で厳しめな提案が多く、バディモードは寄り添うような優しいアドバイスが印象的だったといいます。プライベートでのAI活用についても、「人に悩み相談をすると、長くしゃべってしまうことが申し訳なくなってきて、相手の時間を取ってしまう気がする。でもAIなら気兼ねなくマイクに向かって話せて、基本的にポジティブなことを言ってくれるので、気分を前向きにするために相談しているところがあります」と語っています。



また、「AIで自分が賢くなれるってすごいですよね」とコメント。局アナ時代に会議の議事録作成を担当していた経験から、「聞き逃しや記録漏れがなくなる点は大きい」とし、打ち合わせやインタビューといったシーンでの活用可能性を挙げています。要約機能についても「長く話した内容が端的に整理されることで、伝えるべきポイントが明確になる」と評価しました。



コーチモードとバディモードの使い分けについて問われると、「結局どちらもアドバイスをしてくれるので、一言で表すなら”頭の中の専属コーチ”。自分の考えを整理してから人に分かりやすく伝える、そのプロセスでとても役立つと思います。AIに全部丸投げするのはよくないけれど、コーチやサポートとして活用するのは素晴らしいんじゃないかと感じました」と語りました。

3月26日からMakuakeで先行販売開始、最大40％オフも

「GLIDiC AI +u Buds」のプランは3つあり、無料の「Basic」だと月300分までAIが利用可能な一方、過去の記録を音声で呼び出せる「Talk AI」が使えません。また、月額1,980円の「Pro」は20時間までAIを利用できます。月額4,180円かかるUnlimitedではAI利用が無制限となり、それぞれ年額払いで割引が用意されています。



本サービスは、3月26日からMakuakeで先行販売を開始済み。本体価格は税込29,800円ですが、超超早割では本体単体が30%オフの税込20,860円、本体＋1年AI有料プラン（Pro）が40%オフの税込26,760円となります。プロジェクト期間は6月29日まで。

↑まずは本体のみ購入して無料プランのBasicで試してみて、文字起こしの時間が足りなくなればPro、Talk AIを使いたいならUnlimitedへ移行するのがいい。

これまで、音声の記録は保存や確認のための手段が主流でした。本製品はその記録を分析し、次の行動や成長につなげるまでを一つの体験として提供しています。会話が資産となり、AIが人の思考や表現をサポートする――従来のイヤホンとは異なる役割を持つデバイスとして、今後の広がりが注目されそうです。

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