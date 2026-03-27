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豚の旨味と玉ねぎの甘みが溶け込む！出汁が決め手の「和風カレー」が食欲をそそる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー・ビリヤニ店「イエロースプーン」によるYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「豚バラと玉ねぎたっぷりのカレー」の作り方を紹介する動画を公開しました。豚バラ肉の旨味と玉ねぎの甘みを、昆布とかつお節からとった本格的な和風出汁が引き立てる一品です。



まず、豚バラ肉に塩、砂糖、酒、カレー粉で下味をつけ、肉の旨味を引き出します。このレシピの最大のポイントは、丁寧に作る合わせ出汁。鍋に水と昆布を入れて弱火にかけ、沸騰直前に昆布を取り出します。その後、かつお節を加えて3分ほど煮出し、ザルでこすことで、香り高い黄金色の出汁が完成します。



フライパンでは、油にシナモンスティックとローレルを入れて弱火でじっくりと香りを引き出します。続いてクミンシード、刻んだにんにく、しょうが、青唐辛子を加えて炒め、食欲をそそる香りを立たせます。そこへたっぷりの玉ねぎを投入。炒めるのではなく、少量の水を加えて蓋をし、10分間蒸し焼きにすることで、玉ねぎ本来の甘みを最大限に引き出します。



玉ねぎが透明になったら、下味をつけた豚肉を加えて炒め合わせます。肉の色が変わったらカレー粉とカルダモンを加えて香りをつけ、醤油、みりん、味噌を合わせた調味料と、先ほど作った合わせ出汁を注ぎ入れます。全体を混ぜ合わせたら、中火で15分ほど煮込みます。最後に砂糖と塩で味を調えれば、出汁の風味が際立つ和風カレーの完成です。



一口食べれば、スパイスの香りと共に、出汁の奥深い旨味が口いっぱいに広がります。いつものカレーとは一味違う、専門店の味を家庭で再現してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［豚肉下味用］

・豚肉(バラ) 200g

・塩 2g

・砂糖 2g

・酒 15g

・カレー粉 5g



［材料］

・油 50g

・にんにく 5g

・生姜 10g

・玉ねぎ 300g

・水 600g

・昆布 8g

・かつお節 10g

・醤油 30g

・みりん 15g

・味噌 10g

・塩 4g

・砂糖 5g

・クミン 5g

・カルダモン 2g

・シナモン(あれば) 2g

・ローレル/ベイリーフ 2g

・青唐辛子 2g

・カレー粉(赤缶) 30g



［作り方］

1. 豚バラ肉に塩、砂糖、酒、カレー粉を揉み込み、下味をつける。

2. 玉ねぎは1cm幅に、にんにく、生姜はみじん切りに、青唐辛子は小口切りにする。

3. 鍋に水と昆布を入れ、弱火で10分加熱する。沸騰直前に昆布を取り出し、かつお節を加えて弱火で3分煮出す。ザルでこして合わせ出汁を作る。

4. フライパンに油、シナモン、ローレルを入れて弱火で5分加熱し、香りを移す。

5. クミンシードを加えて3分ほど加熱し、にんにく、生姜、青唐辛子を加えて刺激臭がなくなるまで炒める。

6. 玉ねぎを加え、水50g（分量外）を回し入れて蓋をし、弱火で10分蒸し焼きにする。

7. 下味をつけた豚肉を加えて火が通るまで炒める。

8. カレー粉とカルダモンを加えて全体によく絡める。

9. 醤油、みりん、味噌を合わせた調味料と、作った合わせ出汁を加え、中火で15分煮込む。

10. 砂糖、塩を加えて味を調えたら完成。