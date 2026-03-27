今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの表情のお話。その猫ちゃんは普段は可愛いお顔をしているのですが、ふとした瞬間、ちょっぴり強面な顔つきになることもあるようです。

投稿はThreadsにて、1万回以上表示。たくさんのThreadsユーザーたちから、注目されコメントも多く寄せられていました。

【写真：『同じ猫です』→普段は可愛い顔をしている猫が…想像以上の『表情の変化』】

同じ猫です。本当です

今回、Threadsに投稿したのは「ヒロニク」さん。登場したのは、猫のりんちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、2枚の写真。ひとつはきゅるんとした顔つきのりんちゃんの様子。まん丸お目目にカクンとかしげた首がなんとも可愛らしいです。一方、もう一枚には、振り向きながら不機嫌そうな表情を浮かべていたりんちゃんの姿が…。どこかご機嫌ななめな感じで「何か用？」と思っていそうな表情です。

一見すると、同じ猫ちゃんとは思えないくらい、表情の差が大きいですが、投稿主さんは「同じ猫です。本当です」と断言。「猫をかぶっている」という言葉があり、本来は別の意味合いですが、もしかするとりんちゃんも普段は別のキャラを演じている…かもしれませんね。

コメント欄に顔つきが全然違う猫たち大集合

普段と全然違う顔つきをすることもある猫のりんちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「人間にもいるよね、表の顔と裏の顔を持ってる人」「嘘だと言って～」「あれれ。きゅるんからのギロ」などの声が多く寄せられていました。また、その他にも同じように普段と大きく違った表情を見せる猫ちゃんたちがコメント欄に集結。思わず笑ってしまうものばかりです。

Threadsアカウント「ヒロニク」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は疲れた心を癒してくれます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ヒロニク」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。