“日本一のイケメン大学生”ファイナリスト集結 GPに選ばれるのは？【「ミスターオブミスター2026」ファイナリスト紹介】
【モデルプレス＝2026/03/27】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。
【写真】今年も美男子揃い“日本一のイケメン大学生”候補者
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される。
＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞
大学・学部・学年：東北学院大学 工学部電気電子工学科 3年
出身地：福島県
趣味：Pythonでのフーリエ級数展開
特技：ベジータがビッグバンアタックを打つ時の声マネ
将来の夢：工学分野の研究者と「次世代の人々に、自分の個性や魅力を最大限に表現できるような場所を提供する」そんな団体を作る事です。
大学・学部・学年：長崎大学 教育学部特別支援教育コース 4年
出身地：愛知県
趣味：美容、ファッション、スポーツ観戦
特技：バレーボール
将来の夢：誰かの人生に影響を与えるインフルエンサー
大学・学部・学年：東北学院大学 経営学部 1年
出身地：宮城県
趣味：海外のリアクション動画をみること
特技：野球、ピアノ、絵
将来の夢：模索中です！！
大学・学部・学年：立教大学 経済学部経済学科 2年
出身地：日本
趣味：スポーツ
特技：アメフト
将来の夢：アナウンサー
大学・学部・学年：駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部 4年
出身地：長野県
趣味：滝行
特技：キャップ野球
将来の夢：恋愛リアリティーショーのスタジオ見届け人
大学・学部・学年：日本大学 法学部 4年
出身地：新潟県
趣味：ギター、旅行、ドライブ
特技：大食い、空手、剣道
将来の夢：エンタメの仕事
大学・学部・学年：熊本大学 医学部医学科 4年
出身地：福岡県
趣味：AIプログラミング、ゆるく陸上や音楽（DTM & 学祭DJ）、ねこ検定
特技：猫の気配を察知すること
将来の夢：信頼していただける外科医になること。目の前の方々に向き合いながら、AIを活かした研究や事業にも携わり、発信や表現の力も掛け合わせて、新しい医療のかたちをつくる一助になりたいです。
大学・学部・学年：関西学院大学 法学部 3年
出身地：愛媛県
趣味：旅行、カフェ巡り
特技：ドリンク作り、歌うこと
将来の夢：人それぞれの「自分らしさ」を肯定できるインフルエンサーになりたい。
大学・学部・学年：慶應義塾大学 環境情報学部 3年
出身地：大阪府
趣味：筋トレ
特技：生卵一気飲み
将来の夢：お金持ち
大学・学部・学年：青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科 2年
出身地：熊本県
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
将来の夢：俳優
2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える「MR OF MR CAMPUS CONTEST」。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催中。（modelpress編集部）
日時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：太田侑吾（ミスターオブミスター2025グランプリ）
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」ファイナリスト／「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」ファイナリスト
主催：学⽣団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
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◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される。
◆鈴木啓行（すずき・ひろゆき）
大学・学部・学年：東北学院大学 工学部電気電子工学科 3年
出身地：福島県
趣味：Pythonでのフーリエ級数展開
特技：ベジータがビッグバンアタックを打つ時の声マネ
将来の夢：工学分野の研究者と「次世代の人々に、自分の個性や魅力を最大限に表現できるような場所を提供する」そんな団体を作る事です。
◆上平恵太（かみひら・けいた）
大学・学部・学年：長崎大学 教育学部特別支援教育コース 4年
出身地：愛知県
趣味：美容、ファッション、スポーツ観戦
特技：バレーボール
将来の夢：誰かの人生に影響を与えるインフルエンサー
◆片平航太（かたひら・こうた）
大学・学部・学年：東北学院大学 経営学部 1年
出身地：宮城県
趣味：海外のリアクション動画をみること
特技：野球、ピアノ、絵
将来の夢：模索中です！！
◆中村匠吾（なかむら・しょうご）
大学・学部・学年：立教大学 経済学部経済学科 2年
出身地：日本
趣味：スポーツ
特技：アメフト
将来の夢：アナウンサー
◆原太星（はら・たいせい）
大学・学部・学年：駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部 4年
出身地：長野県
趣味：滝行
特技：キャップ野球
将来の夢：恋愛リアリティーショーのスタジオ見届け人
◆水澤諒哉（みずさわ・りょうや）
大学・学部・学年：日本大学 法学部 4年
出身地：新潟県
趣味：ギター、旅行、ドライブ
特技：大食い、空手、剣道
将来の夢：エンタメの仕事
◆澄川明良（すみかわ・あきら）
大学・学部・学年：熊本大学 医学部医学科 4年
出身地：福岡県
趣味：AIプログラミング、ゆるく陸上や音楽（DTM & 学祭DJ）、ねこ検定
特技：猫の気配を察知すること
将来の夢：信頼していただける外科医になること。目の前の方々に向き合いながら、AIを活かした研究や事業にも携わり、発信や表現の力も掛け合わせて、新しい医療のかたちをつくる一助になりたいです。
◆高岡遼佑（たかおか・りょうすけ）
大学・学部・学年：関西学院大学 法学部 3年
出身地：愛媛県
趣味：旅行、カフェ巡り
特技：ドリンク作り、歌うこと
将来の夢：人それぞれの「自分らしさ」を肯定できるインフルエンサーになりたい。
◆林航生（はやし・こうき）
大学・学部・学年：慶應義塾大学 環境情報学部 3年
出身地：大阪府
趣味：筋トレ
特技：生卵一気飲み
将来の夢：お金持ち
◆隈部飛鵬（くまべ・たかとも）
大学・学部・学年：青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科 2年
出身地：熊本県
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
将来の夢：俳優
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは
2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える「MR OF MR CAMPUS CONTEST」。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催中。（modelpress編集部）
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」開催概要
日時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：太田侑吾（ミスターオブミスター2025グランプリ）
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」ファイナリスト／「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」ファイナリスト
主催：学⽣団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
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