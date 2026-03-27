（前列左から）鈴木啓行さん、上平恵太さん、片平航太さん、中村匠吾さん、原太星さん（後列左から）水澤諒哉さん、澄川明良さん、高岡遼佑さん、林航生さん、隈部飛鵬さん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/27】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。

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◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」


同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される。

＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞

◆鈴木啓行（すずき・ひろゆき）


大学・学部・学年：東北学院大学 工学部電気電子工学科 3年
出身地：福島県
趣味：Pythonでのフーリエ級数展開
特技：ベジータがビッグバンアタックを打つ時の声マネ
将来の夢：工学分野の研究者と「次世代の人々に、自分の個性や魅力を最大限に表現できるような場所を提供する」そんな団体を作る事です。

◆上平恵太（かみひら・けいた）


大学・学部・学年：長崎大学 教育学部特別支援教育コース 4年
出身地：愛知県
趣味：美容、ファッション、スポーツ観戦
特技：バレーボール
将来の夢：誰かの人生に影響を与えるインフルエンサー

◆片平航太（かたひら・こうた）


大学・学部・学年：東北学院大学 経営学部 1年
出身地：宮城県
趣味：海外のリアクション動画をみること
特技：野球、ピアノ、絵
将来の夢：模索中です！！

◆中村匠吾（なかむら・しょうご）


大学・学部・学年：立教大学 経済学部経済学科 2年
出身地：日本
趣味：スポーツ
特技：アメフト
将来の夢：アナウンサー

◆原太星（はら・たいせい）


大学・学部・学年：駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部 4年
出身地：長野県
趣味：滝行
特技：キャップ野球
将来の夢：恋愛リアリティーショーのスタジオ見届け人

◆水澤諒哉（みずさわ・りょうや）


大学・学部・学年：日本大学 法学部 4年
出身地：新潟県
趣味：ギター、旅行、ドライブ
特技：大食い、空手、剣道
将来の夢：エンタメの仕事

◆澄川明良（すみかわ・あきら）


大学・学部・学年：熊本大学 医学部医学科 4年
出身地：福岡県
趣味：AIプログラミング、ゆるく陸上や音楽（DTM & 学祭DJ）、ねこ検定
特技：猫の気配を察知すること
将来の夢：信頼していただける外科医になること。目の前の方々に向き合いながら、AIを活かした研究や事業にも携わり、発信や表現の力も掛け合わせて、新しい医療のかたちをつくる一助になりたいです。

◆高岡遼佑（たかおか・りょうすけ）


大学・学部・学年：関西学院大学 法学部 3年
出身地：愛媛県
趣味：旅行、カフェ巡り
特技：ドリンク作り、歌うこと
将来の夢：人それぞれの「自分らしさ」を肯定できるインフルエンサーになりたい。

◆林航生（はやし・こうき）


大学・学部・学年：慶應義塾大学 環境情報学部 3年
出身地：大阪府
趣味：筋トレ
特技：生卵一気飲み
将来の夢：お金持ち

◆隈部飛鵬（くまべ・たかとも）


大学・学部・学年：青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科 2年
出身地：熊本県
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
将来の夢：俳優

◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは


2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える「MR OF MR CAMPUS CONTEST」。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。

なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催中。（modelpress編集部）

◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」開催概要


日時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：太田侑吾（ミスターオブミスター2025グランプリ）
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」ファイナリスト／「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」ファイナリスト
主催：学⽣団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント

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