韓国・済州島に拠点を置く国際的な電気自動車団体「世界eモビリティー協議会」が、来年、北朝鮮の平壌で国際電気自動車エキスポを開催する計画を推進している。南北対話を目指す韓国政府の支援を受けた取り組みと推察されるが、北朝鮮が受け入れる可能性はきわめて低そうだ。

ひとつの望みは、金正恩氏が自動車好きとして知られていることだろう。だがそれも、決して良いエピソードばかりでもない。たとえば、こんな話がある。

2010年初め、黄海南道（ファンヘナムド）に駐屯する朝鮮人民軍（北朝鮮軍）第4軍団のある師団長の専用車が、軍総政治局の会議に参加するため平壌に向かっていた。

彼が乗っていたのは、排気量3275ccのSUV「パラディン」。中国の自動車メーカー・東風汽車と日本の日産自動車の合弁会社が生産しているもので、北朝鮮は2007年、この車を300台輸入し、軍の師団長と師団政治委員たちに与えた。

当時の北朝鮮では、最新の車である。そんな車を、普段は田舎のデコボコ道で走らせるばかりだった件の師団長は、首都に通じる高速道路に進入するや、整然と舗装されたアスファルトに気分が浮き立ったようだ。

「おい、思い切り踏んでみろ」

たぶん、運転兵にこのような指示を与えたのだろう。パラディンはぐんぐん加速し、夜間でもあり車のまばらな高速道路を疾走した。

すると、彼らの車に追い越された1台の乗用車が猛然と追い上げてきた。そしてパラディンを追い越し、道をふさぐようにして止まった。見ると、車種はメルセデスベンツの「S600」である。

北朝鮮では、ベンツは朝鮮労働党の幹部だけが乗ることができる。それも、大臣クラスの党書記ですら「S280」止まりである。それをはるかに上回る高級車に乗っているのは誰か。師団長も運転兵も、すっかり怯えて固まってしまった。

するとS600の窓が開き、ひとりの若者が顔を出すと、当時の最高指導者・金正恩総書記とよく似た若者の顔が見えた。当時まだ20代の金正恩氏である。彼はパラディンをひとにらみして、何も言わず行ってしまった。

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翌日、軍総政治局の会議場に、その師団長の姿はなかったという。軍事行政トップである人民武力相のささいな言動に激高し、文字通り「ミンチ」にして処刑してしまう正恩氏の気の短さを考えれば、師団長が悲惨な末路を辿ったであろうことは想像に難くない。