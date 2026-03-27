ディーン・フジオカ主演『オラン・イカン』5.22公開 戦争下のインドネシアを舞台にしたクリーチャーホラー
ディーン・フジオカが主演するクリーチャー・ホラー映画『オラン・イカン』が、5月22日より公開されることが決定。予告編と場面写真が解禁された。
【動画】『オラン・イカン』予告映像が公開
本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。
第二次大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、日本兵の斎藤と英軍捕虜ブロンソンは鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。互いに敵意を向けて争う二人だったが、島にはマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカンが潜んでいた。生存のため協力し始めるも、他の日本兵らが現れ惨劇が拡大。洞窟で怪物の巣と胎児を発見し、破壊を巡って対立する中、母体の激しい復讐が始まる。人間vs半魚人の死闘は、予想外の結末へと突き進む――。
ディーン・フジオカが、英語を話せない脱出兵・斎藤役を熱演。イギリス人俳優カラム・ウッドハウスが英国人捕虜ブロンソン役を務める。そして、半魚人オラン・イカン役を、『ジュラシック・ワールド』などを手掛けるアラン・ホルトがデザインした、クリーチャー演技の第一人者であるアラン・マクソンが担当。
シンガポールを代表する映画監督エリック・クーがプロデューサーを務め、インドネシアとシンガポールを拠点に活動するマイク・ウィルアンが監督を務めた。
国籍も言葉も異なる男たちが反発しながらも、生き抜こうとする本能に突き動かされ、壮絶なアクションを繰り広げる本作。武士道を胸に秘めた日本兵は研ぎ澄まされた剣技で戦い、血気盛んな捕虜は瞬発力を武器にストリートファイトで応戦。さらに彼らを狙う半魚人オラン・イカンは、強靭な肉体と知性を備えた熟練のハンターとして獲物を追い詰める。
三者三様の戦い方が交錯する中、アウトローとして生きざるを得ない男たちの葛藤や、日本兵とオラン・イカンの間に芽生える奇妙な共鳴にも注目。オラン・イカンが人間の侵略に抵抗する背景には明確な理由があり、単なる恐怖の存在に留まらない深みを与えている。
予告編は、太平洋戦争下のインドネシア沖で、鎖でお互いの足を繋がれた日本兵の斎藤（ディーン・フジオカ）と英軍捕虜ブロンソン（カラム・ウッドハウス）が無人島へ漂着するシーンから始まる。互いに敵意を向けて争う二人の前に現れたのは、おどろおどろしいマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカン。究極のサバイバルが展開する中、「お前はこれから、本当の敵が誰なのかを、思い知ることになるだろう」というセリフが重く響く。果たして二人は生き残ることが出来るのか？
場面写真は、日本兵・斉藤と英軍捕虜ブロンソンが互いに力を合わせて必死に生き延びようとするシーンを切り取ったもの。言語も文化も異なる二人が、生き延びるために協力せざるを得なくなるその関係性の変化にも注目だ。
映画『オラン・イカン』は、5月22日より全国公開。
【動画】『オラン・イカン』予告映像が公開
本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。
第二次大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、日本兵の斎藤と英軍捕虜ブロンソンは鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。互いに敵意を向けて争う二人だったが、島にはマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカンが潜んでいた。生存のため協力し始めるも、他の日本兵らが現れ惨劇が拡大。洞窟で怪物の巣と胎児を発見し、破壊を巡って対立する中、母体の激しい復讐が始まる。人間vs半魚人の死闘は、予想外の結末へと突き進む――。
シンガポールを代表する映画監督エリック・クーがプロデューサーを務め、インドネシアとシンガポールを拠点に活動するマイク・ウィルアンが監督を務めた。
国籍も言葉も異なる男たちが反発しながらも、生き抜こうとする本能に突き動かされ、壮絶なアクションを繰り広げる本作。武士道を胸に秘めた日本兵は研ぎ澄まされた剣技で戦い、血気盛んな捕虜は瞬発力を武器にストリートファイトで応戦。さらに彼らを狙う半魚人オラン・イカンは、強靭な肉体と知性を備えた熟練のハンターとして獲物を追い詰める。
三者三様の戦い方が交錯する中、アウトローとして生きざるを得ない男たちの葛藤や、日本兵とオラン・イカンの間に芽生える奇妙な共鳴にも注目。オラン・イカンが人間の侵略に抵抗する背景には明確な理由があり、単なる恐怖の存在に留まらない深みを与えている。
予告編は、太平洋戦争下のインドネシア沖で、鎖でお互いの足を繋がれた日本兵の斎藤（ディーン・フジオカ）と英軍捕虜ブロンソン（カラム・ウッドハウス）が無人島へ漂着するシーンから始まる。互いに敵意を向けて争う二人の前に現れたのは、おどろおどろしいマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカン。究極のサバイバルが展開する中、「お前はこれから、本当の敵が誰なのかを、思い知ることになるだろう」というセリフが重く響く。果たして二人は生き残ることが出来るのか？
場面写真は、日本兵・斉藤と英軍捕虜ブロンソンが互いに力を合わせて必死に生き延びようとするシーンを切り取ったもの。言語も文化も異なる二人が、生き延びるために協力せざるを得なくなるその関係性の変化にも注目だ。
映画『オラン・イカン』は、5月22日より全国公開。