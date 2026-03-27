チャンネル登録者数319万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」が、2026年3月25日に動画を公開。リーダーのがーどまんさんが脱退したメンバーに言及した。

「もう、つぶしにかかりすぎ」

チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。

3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやスタッフが激しく口論する様子を公開。メンバーのMYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんが脱退したことが明かされた。

3月24日には、「暴露系」と呼ばれるXアカウントが、裏方から告発があったとして、がーどまんさんの不倫、パワハラ、暴力などの疑惑を取り上げていた。

3月25日の動画には、がーどまんさんが一人で登場。「もう、つぶしにかかりすぎ」と呆れた表情を浮かべ、疑惑は「事実じゃありません」として「まともじゃない」と苛立ちをあらわにした。

元メンバーたちにも言いたいことがあるというが、「会社の人に裁判するから言うなって」と止められ、我慢しているという。

がーどまんさんは改めて、「今回上げられた女性との関係は、ただの嘘です」と否定。「しんどいっす。もう面白い動画撮らしてください。もう僕に関わんないでください、マジで」と吐き出していた。