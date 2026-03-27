「このままではW杯に出場できない」「守備がひどすぎる」逆転勝利でファイナル進出も…ポーランド代表に母国メディアが厳しい指摘。失点関与のDFには「解き放たれた悪魔のようだ」【欧州予選PO準決勝】

「このままではW杯に出場できない」「守備がひどすぎる」逆転勝利でファイナル進出も…ポーランド代表に母国メディアが厳しい指摘。失点関与のDFには「解き放たれた悪魔のようだ」【欧州予選PO準決勝】