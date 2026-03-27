「LOVE GOLFフィリピンコンペ」ワッグル杯 inクラーク＆スービック開催決定！

今年６月に開催されるゴルフフィリピンコンペのスケジュールや費用について、詳しくご紹介します。

成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便でわずか4時間半！

カリスマクラブフィッター

鹿又芳典さんがゲスト参加！

ココが魅力！その1

「近くて、安全」なゴルフ天国！

成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便で、約4時間半！経済特区の街は、フィリピンで最も安全なゴルフ天国！

ココが魅力！その2

「ワッグル」がプロデュース！

近年、海外コンペを運営しているワッグルがコース選定。有識者ゲストの参加も決定。充実した海外ゴルフを経験できる！

ココが魅力！その3

夜もエンターテインメント！

華やかな表彰パーティー。巨大なカジノがあるホテル。飲食店の集まるエリアもクルマですぐなので寝不足注意です！

ココが魅力！その4

レベル不問1人参加大歓迎！

ビギナーの方も心配なし、ワッグルが付いてます。おひとりでの参加も多数想定しており、組み合わせもおまかせください。

旅行代金 219,000円

（ 2名1室利用時、1名様。成田発着。燃油サーチャージ、空港諸税別約15,000円。大阪・名古屋・福岡～マニラ発着は料金が変わります）

お申込み・お問い合わせはこちらQRコードを読み込んで必要事項をご記入の上、送信してください。

旅行条件

●日程 6/18（木）～21（日）

●発着空港 成田（クラーク）、関空・名古屋・福岡（マニラ）発着。成田はセブパシフィック航空のクラーク直行便。関空・名古屋・福岡はマニラ便（マニラ～クラーク間は専用車で送迎）

●ゴルフ場 ミモザプラスゴルフコース、スービックインターナショナルゴルフクラブ、プラデラベルデゴルフ＆カントリークラブ

●宿泊ホテル ロイスホテル＆カジノまたはクエストプラスカンファレンスセンター

●旅行代金に含まれるもの 往復航空券。空港～ホテル～ゴルフ場の送迎。ホテル宿泊。ゴルフラウンド。朝食3回。コンペ参加費（レセプション、表彰パーティー）

●添乗員 現地のみ係員

●最少催行人員 30名

協賛：フィリピン政府観光省、セブ・パシフィック航空 ゴルフ主催：実業之日本社 ワッグル

旅行主催：トラベルファイブジャパン 観光庁長官登録823号 （社）日本旅行業協会正会員

受託販売：エスアールディ株式会社 大阪府知事登録3-2458 大阪府泉佐野市市場西2-5-14エースビル3C ☎ 072-458-0775 取扱主任 宮川稔基

ツアーに関するお問い合わせは、上記QRコードからお願いいたします。

いかがでしたか？ ぜひ、フィリピンコンペのツアーへ、参加してみませんか？

写真＝天神木健一郎