ヘルナンデスは時計のプレゼントに「とても大きな意味があるよ」

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートへ粋なプレゼントを贈った。ロッカーに用意された特別なギフトバッグに対し、同僚のテオスカー・ヘルナンデス外野手も「最高のチームメイトで、素晴らしい人間だ」と感謝の思いを語っている。

開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバックが用意されていた。中には「セイコー」の腕時計とボトルが入っており、「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」というメッセージが添えられていた。

粋な贈り物を受け取ったヘルナンデスは報道陣の取材に応じ、「とても大きな意味があるよ。ショウヘイはこの組織の大きな一部だし、最高のチームメートで、素晴らしい人間だ」と大絶賛した。

「彼はいつも他の選手のことを考えていて、みんなを喜ばせようとしてくれるんだ」と感謝。一方で時計はもう着けたかと問われると「いや、実はまだ開けてもいないんだ（笑）。あとで開けるよ。今は試合のことに集中しなきゃいけないからね」と笑いを誘った。

テオスカーは「7番・左翼」で先発出場する。（Full-Count編集部）