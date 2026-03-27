「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

大一番に向けて、もう１段階ギアを上げてきた。メイショウタバルは先週に引き続き太宰（レースは武豊）がまたがり、栗東ＣＷでスマートサニー（６歳オープン）と併せ馬。３馬身あった前との差が、３角でさらに広がる場面もあったが、手綱を緩めてからの加速はさすがＧ１馬。一瞬で前をとらえると、最後は楽々と２馬身先着を果たして６Ｆ８０秒５−３５秒５−１１秒４をマークした。

調教騎乗の依頼後、入念に過去の調教映像を確認したという太宰。そのかいもあって、うまく折り合い「先週は直線でフワッとしたけど、きょうはしっかりと反応した。先週よりも良くなっているし、これでさらに良くなると思う。またがった瞬間から“ホンマモン”のオープン馬と感じるいい馬」と背中越しの上質な感触を口にした。

動きを見守った石橋師は「１週前なのでしまいをしっかりと。向正面からハミをかんだけど、うまく抑えが利いていた。有馬記念の時より間違いなくいい。ただ、宝塚記念と比べるともう一歩足りない」と分析する。宝塚記念を鮮やかに制しながら、有馬記念では１３着と大敗するなど気分屋なところはあるが、「ゲートを切ってからじゃないと分からない馬だけど、それがいい方にも出る」と巻き返しを願った。