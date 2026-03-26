「今日好き」たくはるカップル たくや、はるなのハグを受け止める 腕組み登場【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也（たくや）と村谷はるなが26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上でハグ
腕を組みながら登場した2人。はるなが飛び込むようなハグをして、たくやが優しく受け止めた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「卒業編2025inソウル」でカップル成立となった。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上でハグ
◆「今日好き」たくはるカップル、たくやがハグを受け止め
腕を組みながら登場した2人。はるなが飛び込むようなハグをして、たくやが優しく受け止めた。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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