【復帰へ】南野拓実選手を応援、ファンの声を届ける企画がDNSで始動
第一三共ヘルスケアのスポーツサプリメントブランド「DNS(ディーエヌエス)」は4月1日〜5月31日、プロサッカー選手・南野拓実選手の復帰を支援する「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」を開催する。
南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン
同キャンペーンは、2025年12月に左ひざ前十字靱帯断裂の大けがを負った南野選手の復活と再挑戦を、ファンや仲間など多くの人とともに応援する取り組み。特設サイトでは、ファンからの応援メッセージに加え、DNSファミリーである石川祐希選手や齋藤直人選手、塩越柚歩選手らの直筆エールを公開する。
プロバレーボールプレーヤー・石川祐希選手 直筆エール
プロラグビー選手・齋藤直人選手 直筆エール
プロサッカー選手・塩越柚歩選手 直筆エール
4月1日〜20日には、DNS商品購入者が特設サイトに投稿した応援メッセージを実際の応援フラッグにプリントし、南野選手本人へ手渡す企画を実施する。
応援フラッグのイメージ
4月1日〜5月31日には、「誰でも応募可能! デジタル応援フラッグ」企画を実施する。投稿されたエールは特設サイト上で公開され、投稿者にはオリジナルイラストの壁紙がプレゼントされる。
キャンペーン期間中、DNS商品購入者を対象に、直筆サイン入りスパイクや南野選手からのアンサーメッセージ動画、限定シェイカーなどが抽選で計342名に当たる。
南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン
同キャンペーンは、2025年12月に左ひざ前十字靱帯断裂の大けがを負った南野選手の復活と再挑戦を、ファンや仲間など多くの人とともに応援する取り組み。特設サイトでは、ファンからの応援メッセージに加え、DNSファミリーである石川祐希選手や齋藤直人選手、塩越柚歩選手らの直筆エールを公開する。
プロラグビー選手・齋藤直人選手 直筆エール
プロサッカー選手・塩越柚歩選手 直筆エール
4月1日〜20日には、DNS商品購入者が特設サイトに投稿した応援メッセージを実際の応援フラッグにプリントし、南野選手本人へ手渡す企画を実施する。
応援フラッグのイメージ
4月1日〜5月31日には、「誰でも応募可能! デジタル応援フラッグ」企画を実施する。投稿されたエールは特設サイト上で公開され、投稿者にはオリジナルイラストの壁紙がプレゼントされる。
キャンペーン期間中、DNS商品購入者を対象に、直筆サイン入りスパイクや南野選手からのアンサーメッセージ動画、限定シェイカーなどが抽選で計342名に当たる。