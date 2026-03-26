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「滅ぼされる前に自害しとけ」意外と知らない、ESや面接で落ちる原因とAIを活用した対策法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【しゅんダイアリー就活チャンネル】が「【27卒NNT】勝負はこれから！ES＆面接1次〜3次の落ちる原因と対策方法を徹底解説！」を公開した。まだ内定を持たない27卒の学生に向けて、エントリーシート（ES）から最終面接までの各フェーズで不採用となる要因を分析し、選考を突破するための実践的な対策が示された。



動画には、就活ライターのトイアンナ氏と、元楽天人事の山永航太氏が登場。まずESで落ちる原因として、文章量の不足やAIによる生成文の丸出し、企業ごとに内容を調整していない点が挙げられた。トイアンナ氏は、企業のホームページにある「個人投資家の皆さまへ」という資料を読み込み、生成AIを活用して自身のESを添削させる手法を推奨した。



続く一次面接では、身だしなみや第一印象が重要視される。対面面接の機会が減った昨今、シワのあるスーツや面接前の食事の匂いなど、基本的なマナーの欠如が命取りになると警告。また、伝えたい主張を一方的に話すのではなく、「会話をしよう」という面接官の意図を汲み取る姿勢が肝要であると山永氏は語った。



さらに二次面接では、回答が表面的で深掘りに耐えられないケースが多いと指摘。トイアンナ氏は自身の座右の銘である「滅ぼされる前に自害しとけ」という言葉を引き合いに出し、事前に生成AIを圧迫面接官に設定して、自身のESの弱点を徹底的に洗い出す対策を提案した。加えて、日常の些細な行動から仮説を立てて検証する癖をつける手段が、企業が求める根本的な思考力を鍛える秘訣であると解説した。



最終面接においては、入社への熱量や企業とのカルチャーフィットが問われる。トイアンナ氏は志望企業を「メンヘラの彼氏か彼女だと思え」とアドバイスし、他社との明確な違いや、その企業と出会ってから生まれた独自の物語を語るアピールが、面接官の心を掴む有効な手段であると力説した。



動画の終盤では、現状で内定がない学生に向けて「四の五の言わずに全部やりましょう」と激励の言葉が送られた。焦りや諦めの感情を捨て、愚直に行動を続ける姿勢こそが、納得のいく就職活動に繋がるという力強いメッセージで締めくくられている。