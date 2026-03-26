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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「沖縄で起きた悲劇！辺野古基地反対運動に巻き込まれ女子高生が死亡！問題点だらけの対応！」を公開した。沖縄県の辺野古沖で起きた高校生らの乗る船の転覆事故について、運航団体や学校側のずさんな管理体制を厳しく批判した。



動画で竹田氏は、琉球新報の記事を読み上げ、同志社国際高校の生徒らが乗った小型船舶2隻が転覆し、女子高生と船長が死亡した痛ましい事故の概要を説明。当日は波浪警報が出ており、海上保安庁からの警告があったにもかかわらず、船長が安全だと判断して出航した点に触れ、「安全の判断というのは適切だったのかということが問われなくてはいけない」と問題提起した。



さらに産経新聞の報道を引用し、運航主体である「ヘリ基地反対協議会」が事業登録や出航可否の基準を持たず、すべて船長任せにしていた実態を指摘。また、学校側も平和学習として辺野古を訪れるようになった経緯や意義を検証しておらず、運航団体を把握していなかったことを疑問視した。亡くなった船長が牧師であり、抗議活動で船を出していた点についても、毎日海に出る地元の漁師と比較して「漁師から見たらただの素人」と断言し、波に対する回避行動が不適切だった可能性に言及した。



最後には、ベテランと呼ばれていた船長の判断や団体の体制について、「全然素人の仕事しかしていない」と自身の見解を示し、安全管理が欠如した状態で行われていた平和学習のあり方に強い警鐘を鳴らした。