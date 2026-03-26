タレント杉浦太陽（45）が25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）のSNSでの理不尽な炎上について語った。

とあるアンケート調査で、妻が夫の「家事アピール」に腹が立つという声が多かったという話になると、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が、太田のケースに言及。

夫婦に密着した番組の中で、太田が「お風呂洗っておいたよ」と“家事アピール”をしたとして、SNSで大炎上したという。「世の奥様がひー坊くんを袋だたきで。相方がいなくなった時だったから、『これ以上ひー坊くんをイジめないで』って…」と苦笑い。近藤自身は特に太田の家事アピールを気にしていなかったが、「（家事をしたことを）いちいち報告しちゃったな、今。これ炎上するな…って思ったんですよ」と振り返った。

ここから、SNSでの炎上の話題に。かまいたち濱家隆一（42）が「辻ちゃんなんか、SNSなんかよく言われがちじゃないですか。訳分からんことで炎上しますよね」と言うと、杉浦は「元祖炎上女王なんでね。いちご狩りに行って、練乳かけたら炎上しましたからね。『せっかくのいちごに練乳かけて甘くして。そうじゃなくても甘いわ！』って…」と打ち明ける。

さらに「煮物を作ったら、『具材の切り方がデカい』ってドーンと炎上したりとか。それがブームみたいな…」と話す。

辻もショックを受けていたそうで、「本人のメンタルがやっぱりかわいそうやったから。何回も『やめたい、やめたい』って言ってたし、そのたびに励まして…」と回顧。

そこで、SNSのコメント欄をオフにするなど炎上しないように注意しているものの、「違う切り抜きで炎上したりするんですね。だから止めようがないです、今。YouTubeとかインスタとかの切り抜きを、第三者が勝手にあげて…」。第三者が辻の投稿を勝手に切り抜いて編集したものが炎上するという理不尽な状況を明かしていた。