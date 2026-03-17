杉浦太陽（45）と辻希美（38）夫妻と、長女でインフルエンサーである希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が3月14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【もっと読む】キムタク長女Cocomi ドコモ「ahamo」CM起用の裏にママ工藤静香の思惑3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任し、CMで披露した「LOVEマシーン」特別バー