2月12日、タレントの辻希美がブログを更新し、リビングで大規模なリフォームをおこなっていることを報告した。このリフォームから、辻の “こだわり” が浮き彫りになっているようだ。辻は、2022年3月のInstagramで新居を構えたことを報告し、“豪邸” として認知されるようになった。「1年半かけて打ち合わせし、輸入材不足による価格高騰に見舞われたことを明かしており、新居の完成を喜んでいました。その後、YouTubeでは、