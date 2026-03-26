◇第98回全国選抜高校野球大会第8日 2回戦 英明（香川）6―3東北（宮城）（2026年3月26日 甲子園）

昨秋の四国王者・英明（香川）が、東北（宮城）の機動力を封じて6―3で勝利。春夏通じて初の8強入り、甲子園1大会2勝を挙げた。

香川監督が「東北に向いていると思って」と先発投手に指名した背番4の松本倫史朗（3年）が130キロ台の直球にスライダー、チェンジアップなどの変化球を内外角低めに集める投球を展開。ビッグイニングをつくらせずに3失点完投した。ピンチの3回1死一、三塁からは一塁走者を、3回2死二塁からは二塁走者をけん制で刺し、機動力が持ち味の東北をリズムに乗せなかった。

打線は、初回無死一、三塁から松原蒼真（3年）の遊ゴロ併殺打の間に三塁走者の池田隼人（3年）が生還して先制。同点にされた直後の4回2死一、二塁からは前田渉（2年）の左前適時で勝ち越し、池田隼人（3年）の左前適時打で加点した。さらに6回1死満塁から太田丈士（3年）の右犠飛、続く松原（3年）の右翼線2点二塁打で3点を追加した。

香川純平監督（40）は、初の甲子園8強入りに「目標にしてひと冬を過ごしました。よく生徒がみんな頑張ってくれて感謝の気持ちです。相手のことはあまり考えずに自分たちの持っている力を常に出そうと声を掛け合いながらやってました」と話した。9回3失点の松本倫には、「ナイスピッチングですね、本当に。ストライク先行でどんどん打者相手に攻めていって、9回通してずっとそれを続けてくれたんでよかったと思います」と評価し、ピンチで2回、けん制で走者を刺したことには「彼は、ああいうところがちょっとうまいんですよ。そこも期待してたんで。本当に凄く力を出し切ってくれてよかったと思います」と、してやったりの表情を見せた。

攻撃面については「相手のピッチャーが複数人いましたので早め早めに仕掛けようと思って狙い球を絞って選手が思い切っていってくれた」と振り返っていた。