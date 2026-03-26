小山内鈴奈アナ、4年半務めた「めざましテレビ」卒業 今後に言及「精いっぱい私らしく頑張りたい」
【モデルプレス＝2026/03/26】フジテレビの小山内鈴奈アナウンサーが2026年3月26日、同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）に出演。卒業を報告した。
【写真】「めざましテレビ」卒業のフジアナ、出演当初の初々しい姿
同番組のエンタメキャスターを務めていた小山内アナは「この4年半、本当にいろいろな取材やインタビューに行かせていただいて、すべてが私の財産になっています。寂しいですが、次の番組でも精いっぱい私らしく頑張りたいと思います」と笑顔で卒業を報告した。同局の伊藤利尋アナウンサーは「次の番組が『ノンストップ！』ですからね。『めざましテレビ』の次の番組でもあります」と小山内アナが「ノンストップ！」（同局系／月曜〜金曜：9時50分〜11時30分）に出演することを補足。最後に同局の軽部真一アナウンサーは「幸あれ！」とエールを送り、小山内アナは満面の笑みを見せていた。
小山内アナは1996年9月18日生まれ、青森県出身。2021年に同局に入社し、同年から「めざましテレビ」にレギュラー出演。そのほか、報道番組「Live News イット！」（同局系／毎週月曜〜金曜：15時42分〜）などで活躍し、朗らかで明るいキャラクターで話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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◆小山内鈴奈アナ「めざましテレビ」卒業
同番組のエンタメキャスターを務めていた小山内アナは「この4年半、本当にいろいろな取材やインタビューに行かせていただいて、すべてが私の財産になっています。寂しいですが、次の番組でも精いっぱい私らしく頑張りたいと思います」と笑顔で卒業を報告した。同局の伊藤利尋アナウンサーは「次の番組が『ノンストップ！』ですからね。『めざましテレビ』の次の番組でもあります」と小山内アナが「ノンストップ！」（同局系／月曜〜金曜：9時50分〜11時30分）に出演することを補足。最後に同局の軽部真一アナウンサーは「幸あれ！」とエールを送り、小山内アナは満面の笑みを見せていた。
◆小山内鈴奈アナ、2021年にフジテレビ入社
小山内アナは1996年9月18日生まれ、青森県出身。2021年に同局に入社し、同年から「めざましテレビ」にレギュラー出演。そのほか、報道番組「Live News イット！」（同局系／毎週月曜〜金曜：15時42分〜）などで活躍し、朗らかで明るいキャラクターで話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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