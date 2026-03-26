100均でスゴイの見つけた「普通の芯と大違い！」「交換ストレスが激減した！」

シャーペンを使っていると、気づいたら芯が短くなっていて交換…そんな流れが意外と頻繁に続くことも。ダイソーでは、一般的なものよりロングタイプの替芯が手に入ります。1本で書ける量が多いので、スムーズに書き続けやすいのがポイント。勉強やメモ書きなど、長時間シャーペンを使うことが多い人には特におすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：シャープ替芯（0.5mm、2B、100本）／シャープ替芯（0.7mm、HB、100本）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480570891／4550480570884

長さにびっくり！ロングなのが助かる〜！ダイソーの『シャープ替芯』

ダイソーの文具売り場で、少し変わった替芯を見つけました。一見よくあるシャーペンの替芯ですが、実はこれ、一般的な替芯よりもロングタイプなんです！

スマホと並べてみると、かなり大きいのが分かると思います。スマホの縦幅の約3分の2くらいの長さで、普段見慣れているサイズよりも明らかに長さがあります。

シンプルなケース入りで、「0.5mm・2B」と「0.7mm・HB」の2種類があり、どちらも100本入りの大容量。価格も110円（税込）と安く、コスパ抜群です。

長いから交換回数が減る！ストックにもおすすめ！

この替芯のメリットは、なんといっても長持ちすること！1本で書ける量が多いので、芯を交換する頻度が少なくなります。

芯の切り替わりのタイミングで短くなった芯が詰まったりすることが少なくなり、筆記のストレスも減らせます。

書き心地を比べてみると、0.5mmの2Bタイプは、しっかり濃く出るなめらかな書き心地。軽く動かすだけでも線がはっきり出るので、筆圧が弱めでも書きやすいです。

一方、0.7mmのHBタイプは、ややカリカリとした感触。芯が太めなので折れにくく、安定して書き続けやすい印象です。

タイプ違いで2種類あるので、用途に合わせて使い分けやすいのもポイント。100本入りなので、ストックとしても余裕があります。

今回は、ダイソーの『シャープ替芯（0.5mm、2B、100本）』と『シャープ替芯（0.7mm、HB、100本）』をご紹介しました。

ロングタイプで交換の手間が減り、さらに100本入りという大容量。日常使いに申し分なく、コスパの良さを実感しやすいアイテムです。

頻繁にノートを取る場面や、長時間書き続けるときほど、この違いがじわっと効いてくるはず。ダイソーへお買い物に行った際は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。