元TBSアナウンサーで、現在はフリーとして活躍している笹川友里（35）が、スタイル際立つプライベートショットを公開し、話題になっている。

【映像】笹川友里の小さすぎる水着姿や「アグレッシブすぎる」親子ショット

2017年12月、元フェンシング日本代表の太田雄貴と結婚し、6歳の長女と2歳の長男を育てている笹川。2025年8月26日に更新したInstagramでは、子どもたちと海水浴を楽しむ様子や「強気にSサイズ購入したら小さすぎるというハプニング笑」と明かした水着姿の自撮りショットを披露し、話題になっていた。

スタイル際立つプライベートショットに反響

2026年3月23日の投稿では、「結局甘いものが好きなわけで。今年の冬はカジュアルな格好ばかりだったけれど、なんだかこの春は甘いものばかり買っている。子どものイヤイヤ期真っただ中で、ファッション楽しむ気持ちどこかに行ってしまっていたけれど、少しずつ戻ってきた気がする35歳の春です」とつづり、スタイル際立つプライベートショットを公開。

この投稿には「可愛いです。イヤイヤ期、お疲れ様でございます」といったコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）