お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。苦手な番組企画について語った。

この日は「苦手仕事克服会」と題し、芸能界で“実は苦手”と感じる仕事についてトーク。福田は「恋愛を掘られる番組」が苦手だと明かした。

「恋愛の話に苦手意識があるから、何か振られたときにテンプレで大きく答えるせいで、どんどん肉食女子みたいになってってんねん」と吐露。「YouTubeのショートとか作られてる“肉食の福田麻貴”みたいな」と話し「香澄ちゃんとか本当のことなんか言えないでしょ？」と話題を振った。

「めっちゃ聞かれるんで、全部話せるわけじゃないんで。お相手のこともあるし、全部話す女だと思われたくない」と森。「本当に大事にしたい恋愛って話さない。自分の中で時効があります。続いた年数にもよる、3カ月とかの恋愛だったら割とすぐに話しても良いかなって思いますけど、年単位で続いたら1年は置きます」と持論を展開した。

この話を聞いていた福田は「ホンマに恋愛経験浅いねん、私」とぼやいて「恋愛観とか聞かれても定まってないから」と説明。「好きなタイプは生活が落ち着いている人。価値観が合って感性が豊かだったりする人」だと語った。

続けて「誰って言っとことかもないのよ。それ決めて欲しい、ボケでいいから」と頼むと「さや香」新山から「片岡鶴太郎さんとか？」と提案が。福田は「生活そぎ落としてるやん！」とツッコみつつ「まあ確かに、ワッていう盛り上がりはあるか…」と“納得”していた。