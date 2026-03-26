日本公演控えるなか…TWICE・ダヒョン、足首骨折でグループ活動を一時中断「休息と回復が優先」【全文】

TWICEのダヒョンが健康上の問題により当面の間、グループ活動を中断する。

3月25日、所属事務所のJYPエンターテインメントは、「当社はアーティストのコンディションと公演参加の可否について慎重に議論した結果、現在は活動よりも十分な休息と回復が優先だと判断した」と公式コメントを発表した。

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続けて「これによりダヒョンは当面の間、回復に専念する予定であり、振り付けが可能なコンディションになった時点で活動に合流する計画だ」と説明した。

また、「ダヒョンのステージを待ってくださっているファンの皆様に、引き続き残念なお知らせをお伝えすることとなり、心よりお詫び申し上げる」とし、「当社はアーティストが健康に活動を続けられるよう最善を尽くして支援する」と付け加えた。

これに先立ちダヒョンは、北米ツアー中に足首の異常が見つかり、アメリカで継続的に治療を受けてきた。韓国帰国後に行った精密検査の結果、骨折と診断された。

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

そのため、2月13日から3月7日まで行われた北米公演には不参加となった。来る4月25日・26日・28日には東京・国立競技場（MUFGスタジアム）での公演を控えるなか、ダヒョンはしばらくの間、活動を休止して治療と回復に専念する予定だ。

復帰時期については、回復状況を見ながら判断される見通しである。

なおダヒョンは最近、ドラマ『ラブ ミー』に出演し、女優としても活動の幅を広げている。

JYPエンターテインメント公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。JYPエンターテインメントです。

TWICEメンバー、ダヒョンの健康状態および今後の活動についてご案内いたします。

当社はアーティストのコンディションと公演参加の可否について慎重に議論した結果、現在は活動よりも十分な休息と回復が優先だと判断いたしました。

これによりダヒョンは当面の間、回復に専念する予定であり、振り付けが可能なコンディションになった時点で活動に合流する計画です。

ダヒョンのステージを待ってくださっているファンの皆様に、引き続き残念なお知らせをお伝えすることとなり、心よりお詫び申し上げます。当社はアーティストが健康に活動を続けられるよう最善を尽くして支援してまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。