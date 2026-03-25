混ぜずに“重ね焼き”が広島スタイル

主役はキャベツ。名店ほどキャベツの甘みを重視するのだとか

広島のお好み焼きは、生地と具を混ぜない“重ね焼き”スタイルが主流です。クレープ状に薄く焼いた生地に、キャベツ、もやし、豚肉、中華そば、卵などを重ねていきます。高さがあるのに崩れないよう焼き上げるのは、さすがの職人技！

そば肉玉に濃厚ソースが基本

濃厚ソースのスパイシーな香りが食欲をそそります

「そば肉玉（肉そば玉）」とよばれる、豚肉と中華そば入りが基本ですが、うどんが入ることもあります。麺は昔ながらの「ふっくら」の店と、よく焼く「麺パリ」の店があります。流れ落ちずにしっかりと絡む濃厚ソースも広島のお好み焼きには欠かせません！

広島のお好み焼きの起源をご存知ですか？

戦後、復興に向かい始めた昭和25年（1950）頃、現在の中央通りに数軒の屋台が登場しました。当時は、生地にネギとわずかな野菜をのせ、半分に折ってウスターソースをかけた「一銭洋食」でした。

やがて、そばが入り、客が好きな具を店に持参するようになり、昭和30年（1955）頃、今のお好み焼きが形づくられたといいます。復興の象徴だったお好み焼きは、今や全国から人々が訪れるご当地グルメとなりました。



お好み焼き 八昌

「そば肉玉」1150円

まずは、レジェンド店の「お好み焼き 八昌」をご紹介します。昭和46年（1971）年創業、戦後の屋台で誕生したお好み焼きを美食へと格上げした有名店です。

しっかりと焼いたそばの香ばしさが際立ち、キャベツの甘み、半熟玉子の甘みが追いかけてくるという絶妙なおいしさです。ゆで麺はパリッと香ばしく、「麺パリ」の元祖ともいわれています。甘さ控えめのオタフクソースが味の決め手！

八昌系列のキーカラーは青

生地は甘め、玉子は半熟などのこだわりは、“八昌系”の弟子たちに継承されています。広島県内の系列店は「八昌 五日市店」「八昌 西広島駅前」「ロペズ」「お好み焼き 祝」があります。

■お好み焼き 八昌（おこのみやき はっしょう）

住所：広島県広島市中区幟町14-17

TEL：082-224-4577

営業時間：10時〜売り切れ次第終了

定休日：月・火曜

薬研堀 八昌

「そば肉玉」1100円

老舗の「お好み焼き 八昌」の大将とともに厨房に立った経験をもつ片山さんが、先代から受け継いだお店がこちら。メリハリのきいた、洗練されたおいしさで連日大人気です。

コの字型の大きな鉄板カウンター席で職人の巧みなコテさばきを楽しめるので、アツアツ＆臨場感もたっぷり！昼間の営業はなく、16時からのオープンです。

■薬研堀 八昌（やげんぼり はっしょう）

住所：広島県広島市中区薬研堀10-6

TEL：082-248-1776

営業時間：16時〜22時30分

定休日：月曜、第1・3火曜

みっちゃん総本店 八丁堀店

「特製スペシャルそば入り（イカ天・イカ・エビ・餅入り）」1740円

昭和25年（1950）創業、専用ソースやそば・キャベツ・もやし入りなど、広島のお好み焼きの基本を作ったのが「みっちゃん総本店」です。鉄板から直接コテで食べるスタイルや、お好み焼き店に多い「〜ちゃん」の店名もこちらが始まりだといわれています。

キャベツの甘みと、専用の生麺を使用したパリふわ食感が特徴で、コクのあるオリジナルソースがクセになるおいしさです。

■みっちゃん総本店 八丁堀本店（みっちゃんそうほんてん はっちょうぼりほんてん）

住所：広島県広島市中区八丁堀6-7

TEL：082-221-5438

営業時間：11時30分〜14時30分、17時30分〜21時（土・日曜、祝日11時〜14時30分、17〜21時）※LOは30分前

定休日：火曜（祝日の場合は翌日）



【広島駅でもみっちゃんの味が堪能できます！】

■みっちゃん総本店 広島駅新幹線口 ekie店（みっちゃんそうほんてん ひろしまえきしんかんせんぐち えきえてん）

住所：広島県広島市南区松原町1-2 ekie DINING

TEL：082-263-2217

営業時間：11〜21時LO

定休日：ekieに準ずる

元祖へんくつや 総本店（本店・新天地店）

「そば肉玉」900円

初代が戦後の屋台村で始めたお好み焼きの味を受け継いだ老舗の一つで、広島県内に11店を展開する有名店です。便利な繁華街にあり、本店と新天地店が隣り合って立っています。

だしと卵入りの生地をのせてキャベツを蒸すことで甘さを引き出し、そばはふっくら系。あっさりとした味わいを、辛めの特注ミツワソースが引き締めます。そのおいしさは、プロ野球選手も通うほどというお墨付き。

■元祖へんくつや 総本店（本店・新天地店）（がんそへんくつや そうほんてん ほんてん・しんてんちてん）

住所：広島県広島市中区新天地2-12

TEL：082-242-8918

営業時間：11〜23時

定休日：不定休

麗ちゃん

「モッツァレラチーズ（そば入り）」1300円

創業は昭和32年（1957）ごろという老舗の超有名店。ふっくら系のスタンダードなお好み焼きをぜひ食べてみてください。素材にこだわり、糖度の高いキャベツや指定農園の卵、県内産の豚肉などを使用しています。

「モッツァレラチーズ（そば入り）」は、ケチャップで炒めた麺がチーズと相性抜群！カープソースは甘口のほか、非売品の辛口、無添加の3種類から選べるので、“味変”も楽しめます。

■麗ちゃん（れいちゃん）

住所：広島県広島市南区松原町1-2 ekie DINING

TEL：082-286-2382

営業時間：11時〜21時30分

定休日：ekieに準ずる

JR広島駅周辺エリアのおすすめ5店

いっちゃん ekie店

「カキそば（肉玉）」1800円

JR広島駅直結のekie DININGにある「いっちゃん ekie店」。安心して食べられるお好み焼きがモットーで、観光客はもちろん地元ファンも多いお店です。

全体的に淡い色合いのあっさり系で、甘みのあるキャベツ、ふっくら焼いたそば、オタフクソースをアレンジした甘めのソースなど、やさしい味わいが魅力。「カキそば（肉玉）」は大粒のカキの鉄板焼きが3〜4個付いて、広島名物が2つ同時に味わえる逸品です。

■いっちゃん ekie店（いっちゃん えきえてん）

住所：広島県広島市南区松原町1-2 ekie DINING

TEL：082-263-2338

営業時間：11〜21時

定休日：ekieに準ずる

お好み焼 まるめん 本店

「まるめん焼（生イカ・イカ天・ネギかけ）」1400円

「お好み焼 まるめん 本店」は製麺所の2階にあるお店で、麺は県内の約230のお好み焼き店に出荷されているそう。

その日の麺の状態に合わせて調理法を調整するこだわりは製麺所併設店ならでは。そばを1本1本広げて焼いて香ばしさを引き出した、究極の麺パリ系を堪能できます。ラードをかけないので野菜の甘みが際立ち、軽い食感に仕上がっています。

■お好み焼 まるめん 本店（おこのみやき まるめん ほんてん）

住所：広島県広島市東区東蟹屋町18-15 磯野製麺2階

TEL：082-298-8903

営業時間：11〜15時、17〜21時

定休日：月・火曜（祝日の場合は営業）

Masaru

「そば入り（肉・玉子）ハラペーニョ」1150円

「お好み焼き 八昌」の孫弟子にあたる「Masaru」。パリッと焼いた麺、半熟玉子など八昌系を継承しつつ、オニオンパウダーなどでアレンジを加えた、トロッとやわらかく濃厚な味わいのお好み焼きです。

「そば入り（肉・玉子）ハラペーニョ」は、酢漬けとうがらしのさわやかな辛みとオタフクソースの甘みのバランスが絶妙で、個性が光るおいしさです。

■Masaru（まさる）

住所：広島県広島市東区光町2-14- 24

TEL：082-263-0234

営業時間：11時30分〜13時30分LO、17時30分〜22時LO

定休日：火曜

電光石火

「電光石火（イカ天・大葉入り・ネギかけ）」1475円

JR広島駅前のビルの1フロアにある「ひろしまお好み物語 駅前ひろば」には、15のお好み焼き店の屋台が集まっています。ビジュアルやトッピングにこだわる店が多く、その中でも人気店がこちらの「電光石火」です。

看板メニューはふっくらとしたドーム型のお好み焼き。ふわふわ食感のゆで麺を2個の玉子でオムレツのように包み、ふわっとやわらかく焼き上げています。刻んだ大葉の風味が心地よく、さっぱりといただけます。

■電光石火（でんこうせっか）

住所：広島県広島市南区松原町10-1 広島フルフォーカスビル6階

TEL：082-568-7851

営業時間：10時〜22時15分LO

定休日：無休

戦後の復興を支えた屋台村が、ビルに移転してできたのが「お好み村」です。ビルの2〜4階に23の店が集まり、店ごとの仕切りは壁一枚だけで入口側は壁がありません。活気のある開放的な空間とアットホームな接客で、屋台村のような雰囲気が楽しめますよ。

全店でミツワソースを使用し、昔ながらのふっくら系のお好み焼きが多いのも特徴です。特におすすめのお店はこちら！

お好み焼 鉄板焼 あとむ

「あとむ（肉・玉子・キムチ・にんにく・そば またはうどん）」1400円

芸能人からの信頼が厚い「あとむ」は、コンサートの舞台裏へ鉄板持参で焼きに行くこともあるそう。油を使わず、国産豚肉の脂でじっくりと焼きあげるので、あっさりとやさしい味わいです。

店名がついた名物メニュー「あとむ」は、とろろ昆布が隠し味のお好み焼きに、キムチとにんにくのパンチが利いた人気メニューです。

■お好み焼 鉄板焼 あとむ（おこのみやき てっぱんやき あとむ）

住所：広島県広島市中区新天地5-13 新天地プラザビル4階

TEL：082-240-1639

営業時間：11時30分〜23時

定休日：不定休

大丸堂

「タコとろろスペシャル」1850円

地元産もみじ豚や魚粉、昆布粉でしっかりと味付けした、うま味の濃いお好み焼きが「大丸堂」の魅力です。

「タコとろろスペシャル」は、ボリューム満点でリピーターも多いのだとか。鉄板焼きメニューも種類豊富なので、こちらもぜひ注文してみてくださいね。

■大丸堂（だいまるどう）

住所：広島県広島市中区新天地5-13 新天地プラザビル4階

TEL：082-541-0022

営業時間：11時30分〜24時

定休日：不定休

たけのこ

「広島産カキ・ネギかけ入り」1950円

創業約60年、お好み村初代村長の娘にあたる女将さんが開いたお店を、現在は3代目の息子さんが継いでいます。

お好み村では貴重な麺パリ系で、カツオやサバから作るオリジナルの魚粉をしっかり利かせているのが「たけのこ」流！合わせる具材も、カキなどの魚介系がおすすめですよ。

■たけのこ

住所：広島県広島市中区新天地5-13 新天地プラザビル3階

TEL：082-248-1768

営業時間：11〜15時、17〜21時

定休日：木曜、ほか不定休

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●この記事は『るるぶ広島 宮島 尾道 しまなみ海道 呉’27』に掲載した記事をもとに作成しています。