『有吉の壁』生放送SP“爆笑の舞台”遊園地が解禁＆結婚発表のサプライズも 有吉「スケールが大きい感動を！」

『有吉の壁』生放送SP“爆笑の舞台”遊園地が解禁＆結婚発表のサプライズも 有吉「スケールが大きい感動を！」