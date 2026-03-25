『有吉の壁』生放送SP“爆笑の舞台”遊園地が解禁＆結婚発表のサプライズも 有吉「スケールが大きい感動を！」
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』は、きょう25日午後7時から2時間生放送スペシャルを届ける。放送を前に爆笑の舞台が「西武園ゆうえんち」と発表。番組史上最大規模の“おもしろ遊園地”で、出演者の中から結婚発表が行われるサプライズも予定されている。
【写真】タイムテーブル『有吉の壁 生放送2時間SP』
同番組は「ウケてもスベってもそのまま放送される」スタイルが特徴で、編集なしの“ありのまま”を届ける禁断の生放送企画。2025年3月に初の生放送を実施した際には、放送終盤に時間が余るハプニングも話題となった。今回は番組10周年の締めくくりとして、放送時間を2時間に拡大して実施する。
舞台となる西武園ゆうえんちは完全貸し切りとなり、芸人たちが壮大なスケールで“壁”に挑戦。有吉弘行からは「とにかくスケールが大きい感動をお願いします！ケガ大歓迎です！」とのコメントも寄せられている。
さらに放送内では、出演者の中から“誰かが結婚を生発表する”ことも告知されており、笑いとともにサプライズの行方にも注目が集まる。
放送に先立ち、公式YouTubeでは午後6時40分頃からオープニングと開会宣言を生配信し、番組終了直後にはエンディング配信も実施予定。生放送ならではの緊張感と予測不能な展開が見どころとなる。
※完全貸し切りのため、遊園地の中には入れません。テレビでぜひ笑ってください。
主な出演者は以下の通り。
■出演
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、ハリセンボン、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000／とにかく明るい安村ほか
【写真】タイムテーブル『有吉の壁 生放送2時間SP』
同番組は「ウケてもスベってもそのまま放送される」スタイルが特徴で、編集なしの“ありのまま”を届ける禁断の生放送企画。2025年3月に初の生放送を実施した際には、放送終盤に時間が余るハプニングも話題となった。今回は番組10周年の締めくくりとして、放送時間を2時間に拡大して実施する。
さらに放送内では、出演者の中から“誰かが結婚を生発表する”ことも告知されており、笑いとともにサプライズの行方にも注目が集まる。
放送に先立ち、公式YouTubeでは午後6時40分頃からオープニングと開会宣言を生配信し、番組終了直後にはエンディング配信も実施予定。生放送ならではの緊張感と予測不能な展開が見どころとなる。
※完全貸し切りのため、遊園地の中には入れません。テレビでぜひ笑ってください。
主な出演者は以下の通り。
■出演
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、ハリセンボン、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000／とにかく明るい安村ほか